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Как старая вакцинация едва не стоила здоровья гродненцу?

29.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Нужно обновлять каждый год, гродненец Сергей убедился на собственном горьком опыте. Понадеявшись на эффект от «старой» вакцинации, надолго слег с болезнью.
 
Как старая вакцинация едва не стоила здоровья гродненцу?
 
Сергей работает в банке и по долгу службы постоянно общается с большим количеством людей. Чтобы не заразиться, много лет следовал правилу: прививка – лучшая защита от гриппа. Как результат, почти не болел, а если все-таки вирус одолевал, то заболевание протекало легко, без осложнений. Но в тот год во время вакцинации был в отпуске  и драгоценное время упустил.
 
– Началась эпидемия – и я слег с сильнейшим жаром. Ломило тело, раскалывалась голова, насморк, резь в глазах, слезы. Как говорят, не мог смотреть на белый свет, да что уж там, даже подняться с кровати. Такого состояния врагу не пожелаешь. Тогда между делом подумалось: неужели заболел из-за того, что пропустил прививку?! Это я сейчас уже понимаю, что совпадение не случайно, – убежден Сергей. 
 
В тот раз, к слову, обошлось без больницы. А вот на следующий год Сергею пришлось полежать на больничной койке.
 
– Когда заболел первый раз, старый товарищ пришел навестить и подбодрить: мол, ничего, зато сформируется иммунитет и долго не будешь болеть. Мне это так въелось в память, что в следующем году я был полностью уверен в своей защите от болезни и посчитал, что прививка мне не нужна. Не поверите, но снова слег с неприятнейшими симптомами. Более того, по словам врачей, был велик риск осложнений. Пришлось лечиться уже в больнице под присмотром медиков. 
 
Как старая вакцинация едва не стоила здоровья гродненцу?
 
Специалисты тогда красноречиво объяснили мужчине, что ставить барьер для гриппа следует ежегодно. Это было около двух лет назад. С тех пор Сергей исправно прививается и проблем со здоровьем не знает. 
 
– Эту историю рассказал читателям для того, чтобы на собственном опыте показать: посещать прививочный кабинет необходимо, причем каждый год. Здоровье сложно восстановить, его надо изначально беречь.
 
Юлия Рожко, заведующая отделением профилактики Гродненской центральной городской поликлиники:
 
– Важно помнить, после прививки иммунитет формируется от 2 до 3 недель и действует от полугода до года. Дело в том, что существует огромное количество подвидов вируса гриппа, так называемых штаммов. Обычно каждый сезон «рождается» новый штамм, который обладает присущими только ему специфическими свойствами. Он способен вызвать заболевание даже у тех, кто переболел гриппом не более года назад. Поэтому каждый год ученые разрабатывают особую вакцину с учетом грозящей именно в этом сезоне разновидности вируса, и прививаться всем нужно заново. Иначе велик риск заболеть. А грипп грозит такими осложнениями, как отит, синусит, гайморит, пневмония или бронхит. При наихудшем развитии болезни может случиться менингит, цистит, пиелонефрит или миозит.
 
 
 
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Нужно обновлять каждый год, гродненец Сергей убедился на собственном горьком опыте. Понадеявшись на эффект от «старой» вакцинации, надолго слег с болезнью.
 
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