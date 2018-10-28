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Под пледом. 10 новых и очень интересных книг на осень
Похолодало, задождило — самое время сделать горячий чай, укутаться в плед и окунуться в хорошую книгу. Мы подобрали для вас десять новых романов разных жанров — читайте и наслаждайтесь.
«Американха», Чимаманда Нгози Адичи
Как коротко написал об этом романе кто-то из критиков, «нигерийка приезжает в Америку и узнает о том, что она черная».
«И повсюду тлеют пожары», Селеста Инг
Маленький уютный городок Шейкер-Хайтс, где все респектабельно, правильно и спланировано на долгие годы. Но однажды в город приезжает фотохудожница Миа с дочерью, и упорядоченная жизнь городка нарушается. Оказывается, можно спать в машине, перебиваться временными заработками и встать на сторону азиатки-официантки, которая от нищеты и безысходности отказалась от ребенка, а теперь пытается вернуть его обратно, забрав из обеспеченной семьи.
После нашумевшего дебюта «Все, чего я не сказала» второй роман Селесты Инг ожидали с большим нетерпением. В нем она поднимает те же проблемы: родители и подростки, культурная идентичность; противопоставляет успешную жизнь хаотичному, полунищему художественному беспорядку.
«Исключительные», Мег Вулицер
Объемный, растянутый практически на целую жизнь, на фоне Нью-Йорка и сменяющихся американских президентов, роман о жизни пятерых друзей, о том, как кто-то становится богатым и знаменитым, а кто-то еле сводит концы с концами и вынужден ютиться в каморке папы Карло, и при этом они продолжают дружить, делая вид, что ничего такого.
«Бельканто», Энн Пэтчетт
Прекрасная история о том, как запертые вместе совершенно чужие люди начинают подниматься с пола, пытаются вести какое-то подобие нормальной жизни, искать и находить общий язык, несмотря на незнание языков, и даже влюбляться.
Совсем недавно вышел снятый по книге одноименный сериал с Джулианной Мур в роли оперной девы.
«За закрытой дверью», Бернадетт Энн Пэрис
Психологический триллер, в котором очень наглядно показана история домашнего насилия, одна из причин, по которым человек не может «просто взять и уйти», в каком аду ему приходится жить и на что иногда приходится идти ради свободы и безопасности себя и своих близких.
«Некк», Нейтан Хилл
Расхваленный Стивеном Кингом очередной «большой американский роман», о котором говорят, что Франзен и Тартт пытаются ужиться под одной обложкой.
«Вечность во временное пользование», Инна Шульженко
Роман соткан из кусочков разных судеб, разговоров, мыслей и чувств, в нем, как в мозаике, из мельчайших частичек постепенно, неспешно вырисовывается большое полотно современной жизни.
«Мертвое озеро», Рейчел Кейн
И вот Джина меняет имя, берет детей и переезжает с места на место. Но даже из тюрьмы бывший муж ухитряется достать ее.
Та самая история о том, что «да как она могла не знать?!», когда жена маньяка становится объектом ненависти и преследования окружающих, завернутая в обертку динамичного триллера. В маленьком городке, где Джина с детьми наконец нашли пристанище, находят мертвую девушку, способ убийства которой схож с методом ее бывшего мужа.
«Голубые огни Йокогамы», Николас Обрегон
В тихом районе Токио среди бела дна убита семья из четырех человек. Убийца оставил на месте преступления странный запах, похожий на запах ладана, и нарисованное сажей на потолке черное солнце. Детектив, начинавший расследование, бросился в реку и погиб. Инспектор Ивата и его напарница Сакаи предполагают, что на этом убийца не остановится…
«Счастливы по-своему», Татьяна Труфанова
Легкое, необременительное чтение, для тех, кто пресытился Америкой, Парижем и даже экзотической Японией и хочет чего-то, больше приближенного к нашей реальности.
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Мы подобрали для вас десять новых романов разных жанров - читайте и наслаждайтесь.
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