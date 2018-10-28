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Под пледом. 10 новых и очень интересных книг на осень

29.10.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Похолодало, задождило — самое время сделать горячий чай, укутаться в плед и окунуться в хорошую книгу. Мы подобрали для вас десять новых романов разных жанров — читайте и наслаждайтесь.

«Американха», Чимаманда Нгози Адичи


Ифемелу и Обинзе влюбились друг в друга еще в школе и дальнейшую жизнь друг без друга не планировали. Но судьба распоряжается иначе: Ифемелу уезжает в Америку, где обустраивает относительно хорошую жизнь, учится, ведет популярный блог о расизме, а Обинзе вынужден довольствоваться непростой жизнью нелегала в Лондоне.

Как коротко написал об этом романе кто-то из критиков, «нигерийка приезжает в Америку и узнает о том, что она черная».

 

 

 

«И повсюду тлеют пожары», Селеста Инг

Маленький уютный городок Шейкер-Хайтс, где все респектабельно, правильно и спланировано на долгие годы. Но однажды в город приезжает фотохудожница Миа с дочерью, и упорядоченная жизнь городка нарушается. Оказывается, можно спать в машине, перебиваться временными заработками и встать на сторону азиатки-официантки, которая от нищеты и безысходности отказалась от ребенка, а теперь пытается вернуть его обратно, забрав из обеспеченной семьи.

После нашумевшего дебюта «Все, чего я не сказала» второй роман Селесты Инг ожидали с большим нетерпением. В нем она поднимает те же проблемы: родители и подростки, культурная идентичность; противопоставляет успешную жизнь хаотичному, полунищему художественному беспорядку.

«Исключительные», Мег Вулицер


1974 год, группа подростков встречается в летнем лагере искусств, что становится началом многолетней дружбы.

Объемный, растянутый практически на целую жизнь, на фоне Нью-Йорка и сменяющихся американских президентов, роман о жизни пятерых друзей, о том, как кто-то становится богатым и знаменитым, а кто-то еле сводит концы с концами и вынужден ютиться в каморке папы Карло, и при этом они продолжают дружить, делая вид, что ничего такого.

 

 

«Бельканто», Энн Пэтчетт


В одной из стран Южной Америки в особняке вице-президента проходит прием в честь дня рождения влиятельного японского бизнесмена. Высокопоставленные гости со всего мира слушают специально приглашенную звезду — легендарную оперную певицу, когда вдруг гаснет свет, в дом врываются террористы и берут в заложники всех присутствующих.

Прекрасная история о том, как запертые вместе совершенно чужие люди начинают подниматься с пола, пытаются вести какое-то подобие нормальной жизни, искать и находить общий язык, несмотря на незнание языков, и даже влюбляться.

Совсем недавно вышел снятый по книге одноименный сериал с Джулианной Мур в роли оперной девы.

«За закрытой дверью», Бернадетт Энн Пэрис


Джек и Грейс кажутся идеальной парой, вы им даже немного завидуете, хотите познакомиться с Грейс поближе, но с удивлением обнаруживаете, что это не так-то просто. Грейс никогда и нигде не появляется без Джека, никогда не подходит к телефону, а мобильного у нее и вовсе нет.

Психологический триллер, в котором очень наглядно показана история домашнего насилия, одна из причин, по которым человек не может «просто взять и уйти», в каком аду ему приходится жить и на что иногда приходится идти ради свободы и безопасности себя и своих близких.

 

 

«Некк», Нейтан Хилл


Мать ушла из дома, когда Сэмюэль был мальчишкой, и с тех пор он ничего о ней не слышал. Десятки лет спустя по неизвестной причине она нападает на губернатора и внезапно оказывается главной героиней всех СМИ, а Сэмюэлю предлагают написать ее биографию. Кем же она была: хиппи-радикалкой, какой ее представляют журналисты, или скромной домохозяйкой, какой запомнил ее сын? Много тайн, которые предстоит раскрыть.

Расхваленный Стивеном Кингом очередной «большой американский роман», о котором говорят, что Франзен и Тартт пытаются ужиться под одной обложкой.

 

«Вечность во временное пользование», Инна Шульженко


Париж, наши дни. Город, как судьба, объединяет не связанных между собой героев: влюбленного художника и его подругу, четверку неразлучных подруг, студентку и осиротевшего парня, одинокого цветочника и разлученную в молодости пару…

Роман соткан из кусочков разных судеб, разговоров, мыслей и чувств, в нем, как в мозаике, из мельчайших частичек постепенно, неспешно вырисовывается большое полотно современной жизни.

 

 

 

«Мертвое озеро», Рейчел Кейн


А что, если ваш муж — серийный убийца? Джина Роял была идеальной женой: крепкий брак, двое детей, уютный дом — обычная американская семья. До одного обычного дня, когда случайно вдруг не открылось, кто ее муж и что происходит у них в гараже.

И вот Джина меняет имя, берет детей и переезжает с места на место. Но даже из тюрьмы бывший муж ухитряется достать ее.

Та самая история о том, что «да как она могла не знать?!», когда жена маньяка становится объектом ненависти и преследования окружающих, завернутая в обертку динамичного триллера. В маленьком городке, где Джина с детьми наконец нашли пристанище, находят мертвую девушку, способ убийства которой схож с методом ее бывшего мужа.

«Голубые огни Йокогамы», Николас Обрегон


В тихом районе Токио среди бела дна убита семья из четырех человек. Убийца оставил на месте преступления странный запах, похожий на запах ладана, и нарисованное сажей на потолке черное солнце. Детектив, начинавший расследование, бросился в реку и погиб. Инспектор Ивата и его напарница Сакаи предполагают, что на этом убийца не остановится…

 

 

 

 

 

 

«Счастливы по-своему», Татьяна Труфанова


Юля стремится вырваться на работу, ведь за девять месяцев ухода за младенцем она, как ей кажется, успела превратиться в колясочного кентавра о двух ногах и четырех колесах. Только как объявить о своем решении, если близкие считают, что важнее всего материнский долг? Отец семейства Степан вынужден работать риелтором, хотя его страсть — программирование, а тут еще и жена взбунтовалась.

Легкое, необременительное чтение, для тех, кто пресытился Америкой, Парижем и даже экзотической Японией и хочет чего-то, больше приближенного к нашей реальности.

 
Теги: знакомства
 
 
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