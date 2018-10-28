"А куда поставить почти 500 машин?". В Уручье собираются сносить приватизированные гаражи военных

Гаражный кооператив «Вишневый» в поселке Озерище, за столичным микрорайоном Уручье, появился в 90-е, места в нем выделяли военным. «Своими руками строили, приватизировали, завещали детям. А власти сообщают: мы вас сносим», — качает головой военный полковник в отставке Владимир. Чиновники же говорят, что Минск постепенно избавляется от боксовых гаражей, но компенсации их владельцы получат адекватные.





В «Вишневом» гаражи получили афганцы, ветераны ВОВ, военнослужащие 120-й гвардейской стрелковой дивизии, которые проживали рядом в военном городке. Кабинетных работников среди них не было — обычные служаки, которым пришлось в свое время помотаться по свету.





— Все эти люди строили гаражи своими руками, приходили в выходные, после службы. Старались не тяп-ляп сделать, а чтобы на десятки лет хватило: им, детям, внукам и правнукам, — вводит нас в курс дела председатель кооператива Илья Гец.

В 1996 году гаражный кооператив на 553 гаража был введен в эксплуатацию. Ровные ряды добротных кирпичных электрифицированных домиков, заасфальтированные проезды между ними, контейнеры с мусором, уличное освещение. Несмотря на то, что большинство владельцев гаражей уже пенсионеры, они и сейчас по-хозяйски присматривают за своей недвижимостью — везде чистота и порядок.





Средний возраст членов кооператива — 65−70 лет. Это люди, которые жили при советской власти, привыкшие подчиняться военным приказам.

О том, что «с гаражами что-то собираются делать», первым узнал председатель кооператива: 11 сентября текущего года он прочитал на сайте администрации Первомайского района, о том, что через семь дней состоится общественное обсуждение по поводу внесения изменений в план застройки поселка Озерище.

— Исполком, кроме как у себя на сайте, информацию до людей больше никак не доносил. Я звоню в администрацию, а они ничего вразумительного не сообщают, что-то типа: приходите на собрание и слушайте, все ради вас. Я начал действовать: побежал к поселковым, рассказал обо всем, развесил объявления. Люди были в шоке от этой новости!





— Когда услышали, что гаражи собираются сносить, поначалу растерялись, не зная как реагировать на это. Некоторые не верили этой новости, говорили: «Не может быть, это ошибка! Гаражи приватизированные, это ж частная собственность!».

После поднятой Ильей волны на общественное обсуждение в исполком пришли около 200 человек — жители поселка, военного городка, многие из которых — владельцы гаражей.

— Наши 80-летние дедушки, военные в отставке, надели свою форму с медалями и орденами пришли в исполком. Надеялись, чиновники увидят, что перед ними люди заслуженные и не станут их обижать и притеснять.

На собрании присутствующим сообщили , что поселок Озерище ждет уплотнение многоквартирным жильем, а также реконструкция и частичный снос усадебной застройки. В районе улиц Основателей и Проектируемой № 3 вместо боксовых гаражей ГСК «Вишневый» хотят построить многофункциональный общественный комплекс с объектами обслуживания и паркингом на 550 мест.





— Первыми сносить собрались каменные дома в поселке, но почему-то назвали их «бараками», а гаражи наши снесут во вторую очередь, в 2023 году, — здесь будет развлекательный центр с подземным паркингом. Но какой подземный паркинг? Проектировщики хоть почву изучали? У нас же там песок с плавуном! Люди, чьи гаражи находятся в низине, воду из ямы весной вычерпывают.

Членам кооператива сказали, что за снесенные гаражи людям будет выплачена какая-то материальная компенсация. Как она будет рассчитываться — неизвестно.

— Мы боимся, что кинут нам мизерную компенсацию, на которую горку ломанного кирпича и купишь. Но ведь рыночные цены на наши гаражи начинаются от шести тысяч долларов, а за самые хорошие — доходят до десяти.

Возражения и замечания членов гаражного кооператива в исполкоме приняли, однако никаких правок в проект внесено не было.





— Муж прапорщиком служил в армии, и когда ему выделили здесь гараж, мы очень радовались. Ведь у нас-то квартиры совсем маленькая была — на пять человек 50 метров всего. А гараж — это как продолжение квартиры. Зарплаты маленькие были, приходилось строить все своими руками, никого нанять не могли, — рассказали супруги Вера Васильевна и Виктор Петрович.

Нужен гараж не только для машины. Здесь у семьи хранятся закатки, дачный урожай, много утвари, которая просто не вмещается дома.





— Надо как-то собираться и отвоевывать наше имущество, нельзя просто так сдаваться, — решительно говорят супруги. — Люди обживаются, строят какие-то планы. Зачем же сначала давать им разрешение на это, а потом все крошить и сносить? Отношение к нам скотское! Неужели здесь так необходим этот развлекательный центр?

Люди растеряны и не знают, куда же после сноса гаражей они будут ставить свой автомобиль.

— Это ж получается более 500 машин выбросят в военный городок! Так там и сейчас после работы припарковаться можно с трудом, все дворы и улицы забиты!





Полковник в отставке Владимир и его супруга Галина приехали в Беларусь уже после того, как много лет помотались по гарнизонам Забайкалья, Калининградской области.

— Дали нам квартиру в военном городке, а потом еще предложили гараж. Строили его вместе с женой, в основном, по вечерам, под звездами: месили раствор, укладывали кирпичи, бетонировали, облицовывали, электрику делали и все остальное, — говорит военный пенсионер.

Гараж Владимира в кооперативе — образцово-показательный: в нем светло и чисто, больше он даже похож на офис, чем на помещение для машины.

— У нас там и подвал большой, — хвастается хозяин. — Для себя ж делали, на будущее. Даже завещание на дочку уже составили. А тут такая новость — сносят!





— Обидно. Получается, жизнь я свою отдал родине, служил 31 год, а сейчас никому не нужен. Я был командиром части и учил своих солдат чтобы помнили и следовали понятиям «честь», «достоинство», «слово». А в ответ нам что? Сперва дали и сказали — «это твое», а через некоторое время забирают и говорят, «нет, мы передумали».

Владельцы гаража считают, что никакая материальная компенсация не возместит им вложенные материальные и моральные затраты на строительство.





Что будет с гаражами через несколько лет, члены кооператива не знают. Но готовы тряхнуть стариной и «повоевать» в мирных целях — за то, чтобы недвижимость, которая им принадлежит, при них и осталась.

— Пишем письмо-протест, чтобы наш кооператив не сносили. Надеемся, что власти все-же пойдут на встречу, иначе как тогда государству доверять, жить дальше и чему учить детей?

Исполком: «Минск избавляется об боксовых гаражей»

В Администрации Первомайского района столицы AUTO.TUT.BY объяснили, что по скорректированному в 2016 году генеральному плану развития Минска поселок Озерище — это территория жилой усадебной застройки. Поэтому на ней не могут располагаться объекты производственного назначения, которые оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду и имеют санитарно-защитные зоны.

— Был разработан градостроительный проект детального планирования, которым, в числе прочих, предусмотрены изменения в Озерище. Оттуда будут вынесены все производственные предприятия и гаражи кооператива «Вишневый», — рассказал Василий Косовец, заместитель главы администрации. — Там могут находится объекты социального назначения, коммунального обслуживания, до 30 процентов — жилые многоквартирные дома.

Предполагается, что под снос в Озерище, кроме гаражей и предприятий, пойдут некоторые частные дома. На этом месте будут расположены жилая многоквартирная застройка и детский сад, а на территории гаражного кооператива построят многофункциональный комплекс с магазинами, развлекательными заведениями и паркингом.

— Реализация этого проекта будет проходить в два этапа: 1-й — до 2023 года, 2-й — с 2023 по 2030 годы. Снос гаражей отнесен на вторую очередь. Но говорить сейчас о том, что, кооператив обязательно будет снесен — преждевременно.

Василий Косовец отметил, что реализация проекта зависит от многих факторов, главный из которых — будет ли интерес к этой территории у инвесторов.

— Если жилую застройку мы можем реализовывать в частном порядке и силами госпредприятий (а такие площадки в Минске востребованы), то многофункциональный объектом должен заняться частный инвестор. Найдется ли он и когда — неизвестно. Ведь инвестор получит объект с обременением — он должен будет выплатить владельцам всех гаражей материальную компенсацию.

Сколько денег заплатят владельцам гаражей, в исполкоме пока сказать не могут — для этого нужно делать оценку строений. Но приступать к ней сейчас не будут — рано: проект лишь прошел общественное обсуждение и еще не утвержден. Впереди его ждет еще ряд экспертиз и рассмотрение в Мингорисполкоме. Лишь после утверждения можно будет приступать к его реализации. Но на все планируемые к строительству объекты инвесторов пока нет.





— Хочу успокоить владельцев гаражей: оценка строений всегда делается по одному механизму — по рыночной стоимости, с учетом материалов, из которых они построены, местоположения. Но однозначно, суммы там получаются неплохие. Как правило, за компенсацию люди смогут построить новый гараж или купить готовый.

Василий Косовец считает, что после сноса гаражей проблем, чтобы найти место для парковки своего автомобиля, у их владельцев не будет.

— На ночь люди могут ставить свои машины на новом многоуровневом паркинге — такая услуга везде предоставляется владельцами стоянок. Еще вариант: построить многоуровневый паркинг для своего кооператива. Место для таких паркингов мы ищем исходя из потребности, по заявлению желающих.

Замглавы рассказал, что кооперативные многоуровневые паркинги в Минске есть и люди продолжают их строить. Например, недавно, двухэтажный паркинг был построен в микрорайоне Восточный М5.

— Проекты паркингов разной вместимости, от 100 до 300 машино-мест, уже есть готовые. Стройтесь, а место для этого мы подыщем.

Чиновник пояснил, что в сейчас в Минске не только не выделяют участки под боксовые гаражи, но и планируют избавляться от уже имеющихся, да и от плоскостных стоянок тоже. Вместо этого планируется строить многоуровневые паркинги разной вместимости.

— Неэффективно используются территории под боксами и плоскостными стоянками: они занимают большую площадь, при этом создается маленькое количество машино-мест. А сколько масла и топлива просачивается там в землю и оседает в почве? А на паркинге создается канализация, централизованные ливневые стоки, которые подключаются к городским сетям и по ним отходы отводятся в очистные сооружения.