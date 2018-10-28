Лучший участковый области служит в Могилеве, а инспектор ИДН — в Кировске











В УВД Могилевского облисполкома состоялся ежегодный областной смотр-конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший участковый инспектор милиции» и «Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних».

Побороться за почетное звание приехали сотрудники подразделений внутренних дел со всей Могилевской области. В течение дня милиционерам пришлось продемонстрировать свои профессиональные знания, навыки и умения.

По итогам состязания третьим в борьбе за звание «Лучший участковый инспектор милиции» Могилевской области стал старший лейтенант милиции Сергей Волков из Ленинского РОВД Могилева, вторым — старший лейтенант милиции Александр Белоглазов, проходящий службу в Кировском РОВД. Лучшим в области участковым инспектором милиции признан капитан милиции Евгений Денисенко из Октябрьского РОВД Могилева. К слову, победитель подтверждает звание сильнейшего уже пятый год подряд.

В свою очередь, «Лучшим участковым инспектором по делам несовершеннолетних» по праву стала сотрудница Кировского РОВД старший лейтенант милиции Инна Роганова. На втором месте — старший лейтенант милиции Андрей Чебиков из Октябрьского РОВД Могилева. Бронзовым призером стал старший лейтенант милиции Сергей Глебов, который работает в Горецком РОВД.

Победителям предстоит защищать честь Могилевской области на республиканском уровне.