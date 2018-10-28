"Меня подсиживает коллега по работе. Как быть?". Как распознать врага, рассказывает HR-специалист

Напряженные отношения и конфликты с коллегами беспокоят нас так же, как с близкими. Конечно, с ними детей крестить не надо, но, тем не менее, психологический климат — это один из факторов, влияющих на эффективность работы. Бывают ситуации, когда коллега откровенно переходит границы: открытые жалобы на вас как на профессионала, с указанием всех фейлов, доносы руководству, дискредитация в глазах коллег.

И дело даже не в скверном характере коллеги, а в ее безумном желании занять ваше место или, по-народному, подсидеть. И какой бы дружелюбной и приветливой она ни казалась, не исключено, что она спит и видит, как бы занять ваше место.



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Почему меня подсиживают?

Желание занять должность. Необязательно занимать руководящий пост, чтобы коллега хотела вас сдвинуть. Достаточно занимать линейную должность, но с интересным и широким спектром функций, которых не хватает ей. Но чаще всего подсиживают тех, кто имеет статус выше, ведь тогда все козыри в руках: зарплата на несколько нулей больше, есть подчиненные, есть возможность быть среди первых советников у руководства и масса иных плюшек. Желание быть ближе к руководству. Если ваша должность предполагает более частое и интенсивное общение с руководством, вы в курсе многих событий в компании, у вас есть особые привилегии, да и личное отношение к вам совсем другое. Именно отсутствие возможности быть частью близкого окружения босса иногда вызывает целую гамму негативных чувств у коллеги в сочетании с желанием потеснить вас. Личная неприязнь. Это обычная человеческая зависть, конфликты в силу различных интересов и взглядов, непринятие ваших личных качеств.



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Признаки подсиживания:

Открытая дискредитация вас как специалиста. Коллега часто стала при начальстве упоминать ваши просчеты: ошибки в работе, отзывы недовольных клиентов, жалобы коллег из других отделов. При этом лично вам она ничего об этом не говорит. Память «обостряется» у нее только на совещаниях или на планерках с директором. Видимо, кто-то хочет выставить вас рассеянным, безответственным и ленивым сотрудником.

Открытая личная жизнь. Начальник и сотрудники компании постоянно оказываются в курсе всех нюансов вашей личной жизни, которые не следовало бы знать (проблемы в семье, долги, проблемы в здоровье и пр.), которые были известны только коллегам из вашего отдела.

Исчезновение документов, просмотр личных вещей. Папки с документами поставлены не так, как надо, бумаги не на месте, хуже всего, если что-то исчезает (особенно если это личные отчеты для босса, презентации с предложением чего-то нового в компании, удалены важные папки на компьютере). Явно кто-то потрудился, оставив следы. Подозрения падают на всех, в частности на коллег по отделу (особенно если только они знают, где вы храните важные бумаги или пароль от компьютера). Правда, из этой группы больше выбивается тот подозреваемый, с кем отношения напряженнее.



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Частые конфликты с коллегой. Повод всегда находится: от немытой кружки на столе до неправильного размера шрифта в документах. Но дело в том, что все так преувеличивается и усложняется, что дело доходит до крайних высказываний: «На твое место следовало бы взять другого человека, проблем меньше будет, другой сотрудник справился бы лучше с работой, от тебя столько проблем, как ты удерживаешься на такой должности?». При каждом удобном случае коллега публично указывает на ваши ошибки с акцентом, что от этого страдают другие.

Частые замечания от руководства. Если фраза руководителя «может, вам работу лучше подыскать или перевесить в другой отдел?» становится дежурной, возникает вопрос: с чего бы? О своих просчетах вы сообщаете лично, объясняя их причины. Но внезапно босс говорит и о тех ошибках, которые вы скрыли, но они известны коллеге.



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Как реагировать?

Прежде всего исключите эмоциональные реакции на ситуацию: слезы, паника, выяснение отношений с коллегой методом открытой агрессии, жалобы на нее руководству и прочий вынос на показ «грязного белья» — от этого станет только хуже. Здесь нужен разумный и спокойный подход.

Проанализируйте причины, по которым вас подсиживают: из-за зарплаты, из-за того, что дают интересные проекты и задачи, а может, вы в любимчиках у руководителя?

Можно поговорить с коллегой, спокойно пояснив ей, что заметили измененное отношение с ее стороны. А дальше при возможности открыто объясниться и выяснить, какой ее истинный интерес.

Узнайте, как относится к вам босс. Только не нужно идти к нему с фразой: «Я знаю, что про меня ходят сплетни на предмет моей профнепригодности. Не верьте им. Как вы ко мне относитесь?». Это вызовет только лишние вопросы и слухи. Достаточно прийти к руководству с запросом получить обратную связь по работе: узнайте, какую оценку вашей работе и личности дает начальство, есть ли замечания по вашей работе.

А может, это возможность сменить компанию? На самом деле, если вы засиделись на своей должности, вам нужен рост или смена сферы, это шанс найти что-то другое. Может, вы просто не хотите замечать, что переросли это место или боитесь уйти во что-то новое и неизвестное, потеряв комфорт и стабильность. В этом случае поведение коллеги таким образом сигнализирует, что пора уж дать дорогу другим.

Статья подготовлена психологом, специалистом по подбору и развитию персонала Анастасией Тетерук.

Если у вас есть вопросы, связанные с вашей работой или сложностями взаимоотношений с коллегами, напишите нам по адресу lina@tutby.com — и Анастасия ответит на ваше письмо.