Искусство стиля: чему поучиться у кореянок

Южная Корея – удивительная страна, совмещающая в себе эру высоких технологий и память о своем прошлом. Белорусы мало что знают о Корее, тем более о моде ее жителей. Но с удовольствием пользуются корейской косметикой, которая благодаря отменному качеству и новым технологиям закрепила высокие позиции на нашем рынке. И наверняка обращают внимание, что с корейских плакатов и рекламной продукции на зрителей смотрят симпатичные большеглазые девушки. О модных тенденциях в Корее, которые можно взять на вооружение белорускам, порталу www.interfax.by рассказала стилист Катерина Миллинер.

– Корейская мода начинается с красоты. Корейцы буквально помешаны на внешности и тщательно ухаживают за лицом и телом. Многие пользуются достижениями пластической хирургии. Столица Кореи Сеул стал городом хирургов, 80% клиник располагаются в районе Каннам. Бесчисленные плакаты в городах призывают улучшить свою внешность при помощи пластической хирургии. Многие корейские девушки не в силах сопротивляться рекламе и перекраивают себя полностью. Появилось даже выражение каннамская девушка – та, которая прошла через множество пластических операций и буквально стала клоном айдолов.



Айдолы – это звезды поп-культуры, они задают вектор модным тенденциям. На них равняются и хотят быть похожими.





Мода, пропагандируемая айдолами, подходит совсем молоденьким девушкам, которым не нужно комплексовать из-за лишнего веса. Быть в тренде помогут яркие броские цвета, короткие юбки и шорты, макияж с акцентом на глаза, длинные волосы.

В моде офисных луков вы тоже не встретите большого разнообразия. Скорее всего, это будут стандартные темные деловые костюмы или вовсе униформа. Ничто не должно отвлекать работника от исполнения обязанностей. Единственное, чем корейские девушки могут разбавить скучный костюм, так это ультракороткое мини. А вот глубокое декольте и открытые плечи не приветствуются.





Зато уличная мода радует своим разнообразием: современные тенденции не обходят Корею стороной. На улицах можно увидеть разные стили – от ультрамодных с кислотными оттенками до уравновешенного casual или sport style. В этом корейская мода похожа на белорусскую.



1. Многослойность

Многослойность – это скорее постоянное модное направление. Несмотря на жару, топ или майка на бретелях обязательно будут прикрыты рубашкой или кардиганом. А осенью – свитер и пальто.

2. Цвет, много цвета

Корейские девушки любят разные цвета – от нежно-розового до темно-фиолетового. Нынешней осенью популярность приобрели более спокойные оттенки.

3. Джинсы

Джинсы – популярная одежда во всем мире, и Корея не исключение. На худеньких корейских девушках эти брюки – предпочтение отдается черным и синим – смотрятся великолепно. Классической моделью считаются скинни, модницы любят быть новаторами.

4. Клетка

Корейским девушкам полюбилась клетка. Этой осенью мегапопулярны почти мужские пиджаки в клетку, подпоясанные ярким ремнем. Клетчатые классические укороченные брюки кореянки сочетают со спортивной обувью – и выглядит это фантастически!

5. Обувь

Неудобная обувь на высоких каблуках не прельщает кореянок. Они предпочитают удобные конверсы, кроссовки, ботинки и балетки.

6. Макияж

Кореянки не сторонницы агрессивного макияжа. На улицах не встретишь ярко накрашенных девушек – у большинства слегка подчеркнуты глаза, нанесены легкие румяна. Акцент делается на красивую, почти фарфоровую кожу. Помада максимально приближена к натуральному цвету, только наносят ее ближе к центру губ. Дело в том, что кореянки не любят подчеркивать и так большие от природы губы. Поэтому каждая старается визуально уменьшить их.





7. Couple Look

В Корее одинаковая одежда для влюбленных – целая индустрия. Встретив на улице одинаково одетую парочку, знайте: у них все серьезно.

Вам понравилась Корея и вы хотели бы прогуляться по ее улочкам, а потом вернуться домой с обновками? Тогда даю подсказку: основные торговые точки находятся в центре Сеула. В торговых районах Мёндон и Итхэвон сосредоточены популярные модные магазины, предлагающие одежду, обувь и аксессуары известных мировых марок. Большинство продавцов говорят на английском.

Торговые районы Апкучжон и Чхондам-дон известны эксклюзивными вещами от главных европейских брендов. Цены на товары достаточно высоки – впрочем, как и вероятность купить уникальную вещь.

Беседовала Ирина Барейко