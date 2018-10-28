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Самый дешевый "рамник" на рынке: тест-драйв обновленного UAZ Patriot
Не знаю, хотят ли русские войны — но они к ней готовы на 100%. Почти все серийные автомобили российского производства могут возить снаряды на передовую, но лучше всех с этой задачей справится UAZ Patriot. Его подвеску пробить невозможно! И сломать Patriot о камни — тоже невозможно. Это мы выяснили на Кольском полуострове, во время тест-драйва.
— Patriot поехал совсем по-другому, вы это поймете на асфальте. Мы убрали один лист из рессор, теперь там два листа. Доработали переднюю подвеску, поэтому с управляемостью у машины все в порядке… — сообщили на пресс-конференции.
Он уже управляется
С управляемостью? Вы серьезно? Тест-драйв проходил по Кольскому полуострову, полуостровам Рыбачий и Средний. Там асфальта нет от слова совсем. Есть отличные броды, есть камни, есть тропы, есть Баренцево море с атомными подводными лодками — но асфальта там нет.
За несколько десятков километров от Мурманска до съезда на бездорожье, я лишь успел понять, что на асфальте Patriot можно не бояться. Можно снимать иконки с панели приборов и перестать креститься в каждом повороте.
С каждым годом, с каждой модернизацией Patriot становится все «благороднее», все «культурнее» для водителя. И по асфальту сейчас едет понятнее предыдущего Nissan Patrol и примерно на уровне Land Rover Defender. Что в переводе означает — для людей не опасен, а большего от рамного внедорожника требовать нельзя. Это все заслуга новой передней подвески. Изменились ее геометрические параметры, ШРУСы теперь закрыты резиновым чехлом — это позволило уменьшить радиус разворота.
Что еще вылечили?
Помимо плохой «асфальтовой» управляемости, Patriot ругали за мотор: и ест много, и тяги на низах мало, и цепи рвутся. И вообще, давайте дизель.
— Доработка дизеля ЗМЗ до новых экологических норм стоит слишком дорого, поэтому мы можем предложить вам наш новый бензиновый мотор с совершенно «дизельным» характером.
Максимальный крутящий момент достигается при 2650 об/мин, ранее — практически гоночные 3900. Максимальная мощность теперь 150 л.с. И, уверяем вас, машина поехала совсем по-другому!
Еще на асфальте я заметил, что дефицита мощности нет. Не пушка, не SVR от Range Rover — но с мотором достигнут идеальный баланс. Тяга есть всегда, тяга есть везде. С холостых оборотов двигатель везет так, как ожидаешь. Нажимаешь на газ — получаешь отдачу. И не хочется мотора больше, и нельзя мотора меньше: достигнут идеальный баланс, золотое сечение. При этом характер у двигателя абсолютно дизельный: крутить больше 4000 об/мин смысла нет. А на холостых он едет на третьей передаче и не дергается. Тяги достаточно, это главное достижение модернизированного двигателя. Но расход топлива победить не удалось: по ощущениям, меньше 12 л/100 км не будет никогда. Поэтому…
— Мы изначально конструировали мотор с учетом работы на пропан-бутане. Применены жаропрочные поршни и клапаны, проведен ряд доработок, чтобы двигатель безболезненно работал на газу.
От планшета до камеры заднего вида
Что ж, принято, по силовому агрегату — зачет. Конструкторы доработали механизм переключения передач, чтобы не зудел рычаг, поэтому в гражданских режимах Patriot едет нормально. Салон особо не трогали, дизайн примерно тот же, но список оснащения впечатляет. В «топовой» версии есть все. Мультимедийная система с большим экраном, работает на андроиде. Это значит, можно закачивать свои фильмы, свою музыку, скачивать карты — пользоваться ей как обычным планшетом, и это плюс. Далее в списке оснащения ESP. Ее нет в базовых версиях, а зря. Потому что она не только страхует на скользкой дороге, но и имитирует блокировки дифференциалов, эффективно подтормаживая буксующие колеса. С ее помощью Patriot «берет» любую диагональ, причем в топовых версиях есть и принудительная блокировка заднего дифференциала.
Впрочем, вернемся к салону. Кожа, подогрев руля, подогрев всех сидений, подогрев лобового стекла. Отдельная печка для задних пассажиров. Климат-контроль. Отдельные кнопки на руле для управления аудиосистемой. Это точно UAZ? В топовых версиях эта машина оснащена лучше подержанных Toyota Land Cruiser Prado, основным конкурентом которых она и является.
Если открыть объявления, мы увидим, что за 15−20 тысяч долларов, а именно столько стоит в хороших комплектациях Patriot, можно купить Prado 2007−2009 года выпуска. 10 лет машине и пробег больше 100−200 тыс. км… Есть над чем подумать, с учетом того, что Patriot новый и с гарантией. Цены на него начинаются от 24 900 рублей. Да, все так — за 12,5 тысяч долларов можно взять полноразмерный рамный внедорожник. Но в базовой версии вообще ничего нет, это вариант для фермеров и лесников.
А чтобы с камерой заднего вида, с мультимедиа и прочими опциями — нужно готовить 30−35 тысяч рублей. Что тоже недорого: 15−17 тысяч долларов за хорошо оснащенный «рамник» еще больше заставляет ломать голову — Patriot или подержанный Prado? И цена базовой версии не дает покоя: если сугубо на охоту, на убой — 24 900 рублей за базовую версию, и голова не болит о поломках, волшебное слово «гарантия»!
Три дня экстрима прошли без потерь
Каков Patriot он на ходу, и чем отличается от подержанного Prado, нам предстояло выяснить во время экстремального тест-драйва.
Это Кольский полуостров. Если быть точным: полуострова Средний и Рыбачий, и здесь мы провели три дня. Здесь не работает мобильная связь, и почти нет людей: до развала СССР полуострова были армейским полигоном, кроме воинских частей здесь никого не было. Сейчас военных почти нет, но учения случаются регулярно. Поэтому с белорусским паспортом проникнуть сюда не так и легко, в идеале нужно иметь шенгенскую визу и на блокпостах говорить, что на самом деле едешь в Норвегию.
Дороги на Кольском — это направления с камнями, лужами и бродами. Асфальта нет в принципе, а скорость передвижения регулируется только предельными возможностями подвески машины или выносливостью экипажа. Так вот: подвеску Patriot за все время тест-драйва ни разу не пробило!
В режиме «полный газ» автомобиль начинает прыгать, больше времени проводить в воздухе, чем на земле — но подвеска держится, молит о пощаде только экипаж. Сидеть нужно «враспорку», упершись ногами и руками, но все равно — долго такую езду выдержит не каждый.
На фото не какой-то экстремальный брод, а обычная лужа на обычной «дороге» Кольского. И за рулем Patriot чувствуешь себя уверенно: рама и мосты не боятся камней на дне, несколько раз мы выворачивали их со скрежетом и камня, и металла. Но страха не было.
Именно на таких направлениях будет заметна разница между рамным внедорожником и кроссовером. Предельная проходимость и там, и там примерно одинакова, но выносливость в таких условиях исключительно на стороне рамного джипа. Кроссовер рискует развалиться, а мостам и раме все нипочем.
Хотя в погоне за управляемостью на асфальте конструкторы планомерно ухудшают геометрическую проходимость: на фото рулевой демпфер. Он не является самой нижней точкой, но выглядит беззащитным. Хотя за время экспедиции ни один демпфер не пострадал, деталь все равно выглядит лишней в этом празднике металла и средневековых технических решений.
Вот так, то прижимаясь к Баренцеву морю, то уходя в горы, прошли три дня. И что можно сказать о модернизированном Patriot? Во-первых, у него ничего не отвалилось. Это важно, так как нагрузки были пиковые — и мы были последней группой, которая делала вояж по Кольскому. До нас были две, и каждый Patriot работал, не стучал подвеской и не осыпал себя гайками с болтами. Хочется верить, что так будет с каждой машиной, поступающей в продажу, ведь постсоветские автомобили славятся нестабильным качеством сборки. По факту: все работало. После самых глубоких бродов немного глючили датчики, но это нормально.
Во-вторых, езда на Patriot перестала быть мучением и приключением. На бездорожье он по-прежнему хорош, но и на асфальте неплох. Можно лишь пожалеть об отсутствии ESP в базовой комплектации. Руль острый, на плохой резине зимой да в заднем приводе — без противозаносной будут проблемы.
В-третьих, у Patriot оптимальный форм-фактор. Он не огромен, но вмещает пять пассажиров и слона в багажном отсеке. То есть его размеры идеальны для экспедиций, он не слишком велик и не слишком мал.
В-четвертых, он сейчас стал приличным автомобилем: принципиальных отличий от Nissan Patrol предыдущего поколения нет. Хорошо едет по асфальту и бездорожью, плюс отличное оснащение в топовых версиях. И цена заманчивая: за эти деньги любой японский «рамник» будет с проблемами и коррозией, возможно — тщательно замаскированными.
Минусы Patriot? Как ни странно, подвеска. Да, ее не пробить — но из-за этого на бездорожье внутри колбасит так, что впору выдавать шлемы и трехточечные ремни. Для гражданского применения можно было сделать ее еще мягче. Расход топлива, понятно, по силам только успешным коммерческим организациям. «Частник» сразу переведет эту машину на газ, по нашей информации в этом поможет даже дилер. И самый главный вопрос — надежность, «ходимость» и качество изготовления. Во время экспедиции у нас не было ни одной технической проблемы. Но как будет в реальной жизни, покажет только время.
Пока лишь могу констатировать, что как только у Patriot появится «автомат», а обещают это в 2019 году, — я стану смотреть на машину глазами потенциального покупателя. «Бэушку» уже не очень хочется, личный Jeep Cherokee не молодеет, а с «автоматом» Patriot станет совсем джентльменом. Поэтому — ждем «автомат».
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Краткие технические характеристики
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Мы испытали обновленный УАЗ Патриот на самом суровом бездорожье Кольского полуострова. И поняли, что Патриот - машина не для всех. Но купить ее может каждый.
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