Не знаю, хотят ли русские войны — но они к ней готовы на 100%. Почти все серийные автомобили российского производства могут возить снаряды на передовую, но лучше всех с этой задачей справится UAZ Patriot. Его подвеску пробить невозможно! И сломать Patriot о камни — тоже невозможно. Это мы выяснили на Кольском полуострове, во время тест-драйва.

— Patriot поехал совсем по-другому, вы это поймете на асфальте. Мы убрали один лист из рессор, теперь там два листа. Доработали переднюю подвеску, поэтому с управляемостью у машины все в порядке… — сообщили на пресс-конференции.

Он уже управляется





С управляемостью? Вы серьезно? Тест-драйв проходил по Кольскому полуострову, полуостровам Рыбачий и Средний. Там асфальта нет от слова совсем. Есть отличные броды, есть камни, есть тропы, есть Баренцево море с атомными подводными лодками — но асфальта там нет.





За несколько десятков километров от Мурманска до съезда на бездорожье, я лишь успел понять, что на асфальте Patriot можно не бояться. Можно снимать иконки с панели приборов и перестать креститься в каждом повороте.

С каждым годом, с каждой модернизацией Patriot становится все «благороднее», все «культурнее» для водителя. И по асфальту сейчас едет понятнее предыдущего Nissan Patrol и примерно на уровне Land Rover Defender. Что в переводе означает — для людей не опасен, а большего от рамного внедорожника требовать нельзя. Это все заслуга новой передней подвески. Изменились ее геометрические параметры, ШРУСы теперь закрыты резиновым чехлом — это позволило уменьшить радиус разворота.

Что еще вылечили?





Помимо плохой «асфальтовой» управляемости, Patriot ругали за мотор: и ест много, и тяги на низах мало, и цепи рвутся. И вообще, давайте дизель.

— Доработка дизеля ЗМЗ до новых экологических норм стоит слишком дорого, поэтому мы можем предложить вам наш новый бензиновый мотор с совершенно «дизельным» характером.

Максимальный крутящий момент достигается при 2650 об/мин, ранее — практически гоночные 3900. Максимальная мощность теперь 150 л.с. И, уверяем вас, машина поехала совсем по-другому!





Еще на асфальте я заметил, что дефицита мощности нет. Не пушка, не SVR от Range Rover — но с мотором достигнут идеальный баланс. Тяга есть всегда, тяга есть везде. С холостых оборотов двигатель везет так, как ожидаешь. Нажимаешь на газ — получаешь отдачу. И не хочется мотора больше, и нельзя мотора меньше: достигнут идеальный баланс, золотое сечение. При этом характер у двигателя абсолютно дизельный: крутить больше 4000 об/мин смысла нет. А на холостых он едет на третьей передаче и не дергается. Тяги достаточно, это главное достижение модернизированного двигателя. Но расход топлива победить не удалось: по ощущениям, меньше 12 л/100 км не будет никогда. Поэтому…

— Мы изначально конструировали мотор с учетом работы на пропан-бутане. Применены жаропрочные поршни и клапаны, проведен ряд доработок, чтобы двигатель безболезненно работал на газу.

От планшета до камеры заднего вида





Что ж, принято, по силовому агрегату — зачет. Конструкторы доработали механизм переключения передач, чтобы не зудел рычаг, поэтому в гражданских режимах Patriot едет нормально. Салон особо не трогали, дизайн примерно тот же, но список оснащения впечатляет. В «топовой» версии есть все. Мультимедийная система с большим экраном, работает на андроиде. Это значит, можно закачивать свои фильмы, свою музыку, скачивать карты — пользоваться ей как обычным планшетом, и это плюс. Далее в списке оснащения ESP. Ее нет в базовых версиях, а зря. Потому что она не только страхует на скользкой дороге, но и имитирует блокировки дифференциалов, эффективно подтормаживая буксующие колеса. С ее помощью Patriot «берет» любую диагональ, причем в топовых версиях есть и принудительная блокировка заднего дифференциала.

Впрочем, вернемся к салону. Кожа, подогрев руля, подогрев всех сидений, подогрев лобового стекла. Отдельная печка для задних пассажиров. Климат-контроль. Отдельные кнопки на руле для управления аудиосистемой. Это точно UAZ? В топовых версиях эта машина оснащена лучше подержанных Toyota Land Cruiser Prado, основным конкурентом которых она и является.





Если открыть объявления, мы увидим, что за 15−20 тысяч долларов, а именно столько стоит в хороших комплектациях Patriot, можно купить Prado 2007−2009 года выпуска. 10 лет машине и пробег больше 100−200 тыс. км… Есть над чем подумать, с учетом того, что Patriot новый и с гарантией. Цены на него начинаются от 24 900 рублей. Да, все так — за 12,5 тысяч долларов можно взять полноразмерный рамный внедорожник. Но в базовой версии вообще ничего нет, это вариант для фермеров и лесников.

А чтобы с камерой заднего вида, с мультимедиа и прочими опциями — нужно готовить 30−35 тысяч рублей. Что тоже недорого: 15−17 тысяч долларов за хорошо оснащенный «рамник» еще больше заставляет ломать голову — Patriot или подержанный Prado? И цена базовой версии не дает покоя: если сугубо на охоту, на убой — 24 900 рублей за базовую версию, и голова не болит о поломках, волшебное слово «гарантия»!

Три дня экстрима прошли без потерь

Каков Patriot он на ходу, и чем отличается от подержанного Prado, нам предстояло выяснить во время экстремального тест-драйва.





Это Кольский полуостров. Если быть точным: полуострова Средний и Рыбачий, и здесь мы провели три дня. Здесь не работает мобильная связь, и почти нет людей: до развала СССР полуострова были армейским полигоном, кроме воинских частей здесь никого не было. Сейчас военных почти нет, но учения случаются регулярно. Поэтому с белорусским паспортом проникнуть сюда не так и легко, в идеале нужно иметь шенгенскую визу и на блокпостах говорить, что на самом деле едешь в Норвегию.





Дороги на Кольском — это направления с камнями, лужами и бродами. Асфальта нет в принципе, а скорость передвижения регулируется только предельными возможностями подвески машины или выносливостью экипажа. Так вот: подвеску Patriot за все время тест-драйва ни разу не пробило!

В режиме «полный газ» автомобиль начинает прыгать, больше времени проводить в воздухе, чем на земле — но подвеска держится, молит о пощаде только экипаж. Сидеть нужно «враспорку», упершись ногами и руками, но все равно — долго такую езду выдержит не каждый.





На фото не какой-то экстремальный брод, а обычная лужа на обычной «дороге» Кольского. И за рулем Patriot чувствуешь себя уверенно: рама и мосты не боятся камней на дне, несколько раз мы выворачивали их со скрежетом и камня, и металла. Но страха не было.

Именно на таких направлениях будет заметна разница между рамным внедорожником и кроссовером. Предельная проходимость и там, и там примерно одинакова, но выносливость в таких условиях исключительно на стороне рамного джипа. Кроссовер рискует развалиться, а мостам и раме все нипочем.





Хотя в погоне за управляемостью на асфальте конструкторы планомерно ухудшают геометрическую проходимость: на фото рулевой демпфер. Он не является самой нижней точкой, но выглядит беззащитным. Хотя за время экспедиции ни один демпфер не пострадал, деталь все равно выглядит лишней в этом празднике металла и средневековых технических решений.





Вот так, то прижимаясь к Баренцеву морю, то уходя в горы, прошли три дня. И что можно сказать о модернизированном Patriot? Во-первых, у него ничего не отвалилось. Это важно, так как нагрузки были пиковые — и мы были последней группой, которая делала вояж по Кольскому. До нас были две, и каждый Patriot работал, не стучал подвеской и не осыпал себя гайками с болтами. Хочется верить, что так будет с каждой машиной, поступающей в продажу, ведь постсоветские автомобили славятся нестабильным качеством сборки. По факту: все работало. После самых глубоких бродов немного глючили датчики, но это нормально.

Во-вторых, езда на Patriot перестала быть мучением и приключением. На бездорожье он по-прежнему хорош, но и на асфальте неплох. Можно лишь пожалеть об отсутствии ESP в базовой комплектации. Руль острый, на плохой резине зимой да в заднем приводе — без противозаносной будут проблемы.

В-третьих, у Patriot оптимальный форм-фактор. Он не огромен, но вмещает пять пассажиров и слона в багажном отсеке. То есть его размеры идеальны для экспедиций, он не слишком велик и не слишком мал.

В-четвертых, он сейчас стал приличным автомобилем: принципиальных отличий от Nissan Patrol предыдущего поколения нет. Хорошо едет по асфальту и бездорожью, плюс отличное оснащение в топовых версиях. И цена заманчивая: за эти деньги любой японский «рамник» будет с проблемами и коррозией, возможно — тщательно замаскированными.





Минусы Patriot? Как ни странно, подвеска. Да, ее не пробить — но из-за этого на бездорожье внутри колбасит так, что впору выдавать шлемы и трехточечные ремни. Для гражданского применения можно было сделать ее еще мягче. Расход топлива, понятно, по силам только успешным коммерческим организациям. «Частник» сразу переведет эту машину на газ, по нашей информации в этом поможет даже дилер. И самый главный вопрос — надежность, «ходимость» и качество изготовления. Во время экспедиции у нас не было ни одной технической проблемы. Но как будет в реальной жизни, покажет только время.





Пока лишь могу констатировать, что как только у Patriot появится «автомат», а обещают это в 2019 году, — я стану смотреть на машину глазами потенциального покупателя. «Бэушку» уже не очень хочется, личный Jeep Cherokee не молодеет, а с «автоматом» Patriot станет совсем джентльменом. Поэтому — ждем «автомат».

Нам запомнилось



В обновленной машине появились удобные поручни для посадки в высокий салон



В топовых версиях Patriot оснащается 18-дюмовыми дисками: для тяжелых условий эксплуатации советуем привычный 16 дюймов. На камнях низкопрофильные шины долго не живут



Диагональное вывешивание теперь не проблема: ESP эффективно подтормаживает буксующее колесо



Patriot «терпит» самую варварскую эксплуатацию, даже купания в морской воде никак не сказались на автомобилях

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY UAZ Patriot Рабочий объем, см3 2693 Максимальная мощность, л. с. 149,6 Максимальный крутящий момент, Нм 235,4 Максимальная скорость, км/ч н.д. Разгон с 0 до 100 км/ч, с н.д. Расход топлива, л/100 км (средний) н.д. Длина, мм 4750 Ширина, мм 1900 Высота, мм 1910 Колесная база, мм 2476 Клиренс, мм 210