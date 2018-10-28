"Кажется, что ваша женщина идеальна? Это скоро пройдет". Мужской взгляд на то, зачем мужчине женщина

Наш колумнист Александр Зантович рассуждает о том, зачем мужчине женщина (осторожно, сексизм! (на самом деле — нет).

Одна из самых заметных особенностей интернет-пространства — это плюрализм мнений. Как и большинство явлений нашей жизни, это и плохо, и хорошо. С одной стороны, мы имеем миллионы неадекватных комментариев от троллей любого уровня развития и образованности, которым кажется, что их мнение непременно заслуживает быть услышанным. С другой стороны, иногда встречаются очень интересные мысли и суждения.

Где-то в бесконечных информационных потоках всемирной Сети я и наткнулся на достаточно неожиданную постановку вопроса о целесообразности межполовых отношений. Если точнее, человек удивлялся, зачем мужчинам нужны женщины. Пикантность ситуации в том, что человек и сам, насколько мне известно, женщина. То есть получается, что женщина недоумевает, зачем мужчинам женщины.

Признаться, я обычно рассуждал на эту тему с позиции противоположной, удивляясь, зачем женщинам мужчины. Что ж, тем интереснее на заданный вопрос ответить.

Итак. Берем современность. Берем мужчину. Берем женщину. Рассуждаем.

Зачем мужчине постоянная женщина, когда можно обойтись и без таковой?



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Среди причин на первое место я бы поставил не секс. А еду. Как говаривает моя мудрая мама, «любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». Поэтому свойство некоторых женщин создавать готовую пищу из набора сырых продуктов, мне кажется ужасно важным. Да, при наличии денег еда не проблема. Хочешь — в ресторан ходи, хочешь — пиццу заказывай, хочешь суши. Но вот домашние котлетки… Или голубцы… Или солянка такая, что в ней ложка стоит… Как хотите, а это ни за какие деньги не купишь.

Да и вообще вот этот самый процесс, когда ты чего-то приволок из магазина, а потом за какие-нибудь полчаса из этих разрозненных элементов выходит гармоничное, ароматное, питательное целое — непременный атрибут домашнего очага и уюта. Хотя, может быть, это личное. Я не перекусываю между завтраком и обедом, то есть знаю, что такое настоящий голод. Наверное, это добавляет субъективизма.

Ладно. Теперь про секс. Какой же гламурный текст без него! Да, это тоже не проблема, как и еда. Особенно в наших широтах. Даже не беру во внимание определенные услуги, которые до сих пор у нас незаконны. Дело в том, что мужчины у нас дефицит. Это наш культурный код.

Мужчина, похожий на мужчину, — это еще большая редкость. Итого, если ты хотя бы в целом ничего, найти себе приключения достаточно легко. «Даже коктейль иногда не приходится покупать», сокрушаются некоторые мои неразумные знакомые, не понимая своего холостяцкого счастья. Зачем, находясь в таком изобилии, похожем на дискотеку в педагогическом колледже, искать себе постоянную женщину? Ну, например, затем, что с опытом секс обычно становится только лучше. Партнеры со временем узнают друг друга, определяют наиболее интересненькое: где, чего, куда, когда и как. И потом, столько же еще всего не перепробовано!

А еще, несмотря на всю доступность случайных связей, связи неслучайные происходят гораздо проще. Посудите сами: постоянная женщина всегда дома, к ней не нужно никуда ехать, не нужно налаживать контакт, выпивать, танцевать, хвастать автомобилем, телефоном и знакомствами, остроумно шутить, перекрикивая шум ресторана. Со временем можно даже обходиться без подарков и цветов, а в идеальных семьях — даже не выключать телевизор и не снимать носки. А вы еще спрашиваете, откуда берутся на молодоженах эти килограммы счастья! Вон сколько сил человек экономит.



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В третьих, женщина заботлива. Очень удобно иметь женщину под рукой, когда приболел. Она накроет одеялком твое полумертвое тело, которое пышет жаром на все тридцать семь и три, заварит душистый чай с малиной, приготовит целебные сырники. Болей не хочу!

Кроме того, женщина будет следить за твоим внешним видом — чтобы ты не заправлял брюки в сапоги, свитер в брюки, шапку надевал. Будет подбирать тебе стильную одежду, чтоб ты не ходил в спортивном костюме и туфлях; всякие элегантные штуки, названий которых ты и не слышал никогда — кашне, запонки, кардиган. Причем одно будет подходить к другому. Будет следить за такими мелочами, как перхоть, волосы в носу, прыщ на лбу. Мужчина с постоянной женщиной всегда выглядит лучше и экономит при этом на косметологе и стилисте.

Также женщина хорошо создает уют там, где постоянно живет. Поэтому квартира женатика будет всегда лучше обставлена, со всякими мелочами — занавесочками, подушечками, блюдечками, заварничками. Короче говоря, с тем, что мне даже и в голову не может прийти купить. Но именно эти незаметные акценты превращают берлогу в дом. Многие женщины также в доме убираются и моют посуду. Да, не все! Вредные пары феминизма долетают порой до наших окраин со стороны загнивающего Запада. Но если жена не из столицы, не испорчена этими пагубными лозунгами о равноправии, то можно рассчитывать на относительную чистоту поверхностей. При условии, конечно, что скоро может быть война, а ты — уставший.



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Еще женщина умеет рожать детей. Тут альтернативы решительно никакой. Любой амбициозный мачо, который желает населить планету своими копиями, вынужден обращаться за помощью к женщине (или к женщинам). Для многих мужиков это действительно важно. Таким женщины звонят из роддомов, извиняясь сквозь слезы за то, что родили не сына. И пока клонирование не стало доступной нормой, приходится размножаться по старинке.

Если все-таки критична красота, то лучше обойтись без карапузов и просто наслаждаться женским обществом. Женщины сами по себе прекрасны. Держать их в доме — одно удовольствие. От природы они снабжены такими интересными выпуклостями, вогнутостями и изяществом линий, которые нравятся мужчинам. Недаром художники, скульпторы и режиссеры так много творчества посвятили женскому телу! Творили-то, как правило, мужчины. А что им еще воспевать, как не самое привлекательное из того, что видели (маринисты не в счет). К тому же для каждой новой картины можно было приглашать новую натурщицу, прикрывая свое моральное падение художественной необходимостью.

И вот если до сих пор этот текст не показался вам слишком сексистским, то я усугублю. Вот вам обратная сторона медали.

Постоянная женщина — это не только хорошо, но и жена. Подавляющее большинство женщин очень хочет перейти в этот статус. Избегать такого развития событий — отдельное кунг-фу, премудростью которого я, по понятным причинам, поделиться не могу. Значит, будет жена. А жена будет держать вас в тонусе. И это еще мягкая формулировка! Жена будет постоянно от вас чего-то требовать. Не всегда вслух, не всегда будет понятно, чего именно. Но постоянно. То пропылесосить, то на море, то на сумочку, то верности, то автомобиль.

Кто думает, что бывает так, чтобы было вот только хорошо и приятно, но за это ничего не было, — наивен. Даже если поначалу кажется, что ваша постоянная женщина идеальна, ничего не просит, не требует, это очень скоро пройдет. Никто и не заметит как. Женщины вкрадчивы, податливы, мягки на ощупь. От этого мужик теряет бдительность и в расслабленном состоянии легко подвергается хитрым манипуляциям. Потом он в какой-то момент понимает со всей ясностью, что в собственный выходной вместо вылазки в баню с друзьями везет маму своей жены с рассадой помидоров на дачу. И недоумевает, как это могло с ним случиться? А вот так! Мягко, незаметно…

Но многим мужикам, кстати, нужно именно это. Кажется, Шнуров высказывался в том духе, что его женщина непременно должна пилить, должна требовать, должна быть стервой. Иначе неинтересно. Иначе — алкоголь и деградация, хотя в его случае…

Что ж. Если вы смяли и выкинули эту статью два абзаца назад, я вас понимаю. Это такая статья, после которой друзья подходят ко мне и, пряча глаза, спрашивают, действительно ли я так думаю. Отвечаю: конечно же нет!

Сама постановка вопроса абсурдна на мой вкус. Поэтому и ответ на него получился таким же. Как можно вообще рассуждать на эту тему?

Женщина нужна.



adme.ru

Но не просто любая, чтобы удовлетворять какой-то там набор базовых (или не очень) потребностей. Нужна именно твоя женщина — жена, партнер, друг. Человек, который для тебя самый близкий. Который тебя понимает и поддерживает, даже если для этой поддержки нужен ласковый волшебный пинок. Человек, который толкает тебя вперед, на какие-то новые подвиги, кроме пивка и танков. С которым вместе можно решать и думать, что делать вообще с этой жизнью. С которым не всегда просто, но всегда хорошо и работать, и отдыхать, и растить детишек, которые похожи на вас обоих одновременно. Или не растить, если вы так решили.

Мужчине нужна женщина, чтобы о ней заботиться. Чтобы ее баловать. Чтобы делать друг другу приятное. Когда тебя встречают, когда тебя ждут, тогда возникает такое хорошее чувство, что у тебя — не просто место, где ты спишь, а дом. Твой дом.

Потому что если нет рядом женщины, нет семьи, то тогда мне становится сложно ответить на вопрос — «зачем это все?».

Именно женщина делает мужчину ответственным, сильным, активным, то есть раскрывает в нем самые лучшие, самые мужские в хорошем смысле слова качества.

Женщина нужна, потому что только рядом с ней ты и становишься мужчиной.