Топ депозитов в белорусских рублях на год, два и три: максимум 12,5% годовых

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В материале рассмотрим разные предложения на банковском рынке – на срок в 12-13 месяцев, на срок от 14 до 24 месяцев и от 25 до 36 месяцев. Во всех этих мини-рейтингах будут свои лидеры и свои условия.

12-13 месяцев (1 год)

Максимальные ставки в этом сегменте находятся на уровне 12,5% годовых при сроке вклада в 12 и 13 месяцев.

В нашем 1 мини-рейтинге расположились депозиты с фиксированной ставкой на весь срок хранения. Это вклады от Альфа-Банка «Альфа-Фикс», Банка Решение «Online решение», «Online решение new» и «Формула успеха», Банка БелВЭБ «Престижный», Банка ВТБ (Беларусь) под названием «Окно возможностей», Статусбанка «Бережливые бабки» и «Бережливые бабки-on-line» и некоторые другие.

Например, по вкладам от Банка «Решение» возможна ежемесячная капитализация процентов (по «Формуле успеха» можно выбрать вариант, когда проценты не капитализируются, а перечисляются на счет), для вкладчиков предусмотрено пополнение вклада, а минимальная сумма для открытия счета составляет 50 и 100 рублей.

Отметим, что по вкладу от Банка БелВЭБ «Престижный» имеется одна особенность: минимальная сумма, необходимая для открытия этого депозита, составляет 100 тысяч рублей.

Довольно большая сумма первоначального взноса – в 5 тысяч рублей – предусмотрена по вкладу «Дуэт BYN» от Банка ВТБ (Беларусь). Кроме того, этот и еще один вклад от Банка ВТБ (Беларусь) «Окно возможностей» отличается от других депозитов тем, что капитализация по ним не предусмотрена: проценты перечисляются на счет клиента.

линейке вкладов Белгазпромбанка есть еще один вклад на срок 13 месяцев – «Безотзывный-прогрессивный». Примечательно, что весть еще один вклад на срок 13 месяцев – «Безотзывный-прогрессивный».

Вклад состоит из двух процентных периодов (1 процентный период – 1-ый месяц, 2-ой процентный период – со 2 по 13 месяцы). Размер процентного вознаграждения: 1-ый процентный период – 10,5% годовых; 2-ой процентный период – 12,5% годовых. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов . Минимальная сумма вклада – 100 BYN. Процентная ставка не может быть уменьшена в течение срока вклада.

Все предложения – в таблице 1.

Банк и название вклада Размер ставки (% годовых) Срок Минимальная сумма первоначального взноса, руб. Возможно ли пополнение Капитализация Альфа-Банк, «Альфа-Фикс» 12,5 13 месяцев 50 Да, только в течение 1 месяца На выбор вкладчика: 1) Капитализация ежемесячно 2) Выплата процентов на карту Банк Решение, «Online решение» 12,5 13 месяцев 50 Да Капитализация ежемесячно Банк Решение, «Online решение new» 12,5 13 месяцев Без первоначального взноса Да Капитализация ежемесячно Банк Решение, «Формула успеха» 12,5 13 месяцев 100 Да На выбор вкладчика: 1) Капитализация ежемесячно 2) Выплата процентов на карту Банк БелВЭБ, «Престижный» 12,5 13 месяцев 100 000 Нет На выбор вкладчика: 1) Капитализация ежемесячно 2) Выплата процентов на текущий счет вкладчика, открытый в банке Банк ВТБ (Беларусь), «Окно возможностей» 12,5 13 месяцев (395 дней) 20 Возможно в первые 25 дней Нет, ежемесячное перечисление на текущий счет вкладчика, открытый в банке Банк ВТБ (Беларусь), «Дуэт BYN» 12,5 13 месяцев (395 дней) 5 000 Возможно в первые 25 дней Нет, ежемесячное перечисление на текущий счет вкладчика, открытый в банке Белгазпромбанк, «On-Вклад v.1.15» 12,5 13 месяцев 100 Да, пополнение прекращается за 12 месяцев до истечения срока вклада Капитализация ежемесячно «Выше.net (безотзывный)» Приорбанк, 12,5 13 месяцев 50 Нет Капитализация ежемесячно Статусбанк, «Бережливые бабки» 12,5 13 месяцев 100 Нет На выбор вкладчика: 1) Капитализация ежемесячно 2) Выплата процентов на карту ежемесячно Статусбанк, «Бережливые бабки-on-line» 12,5 13 месяцев 300 Нет На выбор вкладчика: 1) Капитализация ежемесячно 2) Выплата процентов на карту ежемесячно

14-24 месяца (от 1 года до 2 лет)

В лидерах 2 мини-рейтинга вклады с фиксированной ставкой 12,5% годовых на весь срок хранения от Идея Банка «Фирменный онлайн 14 плюс», МТБанка («МТБелки online 16 месяцев»), Банка ВТБ (Беларусь) («Окно возможностей»), Приорбанка («5 звезд. Скала (безотзывный)») и некоторые другие депозиты.

Первое место – у Идея Банка , где по депозиту «Фирменный онлайн 14 плюс» проценты капитализируются или выплачиваются на карту еженедельно. Также рядом оказался и МТБанк , ведь по депозиту «МТБелки online 16 месяцев» проценты капитализируются не ежемесячно, а два раза в месяц. Поэтому актуальная процентная ставка в этих двух случаях будет выше, чем 12,5% годовых.

По вкладам от Банка ВТБ (Беларусь) «Окно возможностей» и «Дуэт BYN», в отличие от многих других вкладов сроком от 14 до 24 месяцев, представленных в нашем втором мини-рейтинге, не предусмотрена капитализация начисленных процентов: они перечисляются на счет.

Депозит от Приорбанка «5 звезд. Скала (безотзывный)» открывается сроком на 18 месяцев, по вкладу предусмотрена ежемесячная капитализация процентов, ставка – фиксированная.

Все предложения – в таблице 2.

Банк и название вклада Размер процентной ставки (годовых) Срок Минимальная сумма первого взноса, руб. Возможно ли пополнение Капитализация Идея Банк, «Фирменный онлайн 14 плюс» Подать заявку 12,5 14 месяцев 20 Да, в течение первых 2 месяцев На выбор вкладчика: 1) Капитализация еженедельно 2) Выплата процентов на карту еженедельно МТБанк, «МТБелки online 16 месяцев» 12,5 16 месяцев 50 Нет Капитализация 2 раза в месяц, выплата процентов два раза в месяц Банк ВТБ (Беларусь), «Окно возможностей» 12,5 24 месяца (732 дня) 20 Возможно в первые 360 дней Нет, ежемесячное перечисление на текущий счет вкладчика, открытый в банке Банк ВТБ (Беларусь), «Дуэт BYN» 12,5 24 месяца (732 дня) 5 000 Возможно в первые 360 дней Нет, ежемесячное перечисление на текущий счет вкладчика, открытый в банке Приорбанк, «5 звезд. Скала (безотзывный)» 12,5 18 месяцев 100 Нет Капитализация ежемесячно Банк Решение, «Online Решение» 12,5 18 месяцев 50 Да Капитализация ежемесячно Банк Решение, «Формула успеха» 12,5 18 месяцев 100 Да На выбор вкладчика: 1) Капитализация ежемесячно 2) Выплата процентов на карту БНБ-Банк, «Вклад в будущее» 12,5 14 месяцев 100 Да, прекращается за 12 месяцев до истечения срока депозита Капитализация ежемесячно Альфа-Банк, «Альфа-Ракета» 10 – в первый месяц, 12,5 – со 2 по 14 месяц 14 месяцев 50 Да, прекращается за 12 месяцев до истечения срока депозита На выбор вкладчика: 1) Капитализация ежемесячно 2) Выплата процентов на карту Альфа-Банк, «Альфа-Ракета» 10 – в первый месяц, 12,5 – со 2 по 24 месяц 24 месяца 50 Да, прекращается за 12 месяцев до истечения срока депозита На выбор вкладчика: 1) Капитализация ежемесячно 2) Выплата процентов на карту

Свыше 2 лет (25 месяцев и более)

Самые высокие ставки в нашем 3 мини-рейтинге находятся также в районе 12,5% годовых.