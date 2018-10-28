Топ депозитов в белорусских рублях на год, два и три: максимум 12,5% годовых

В материале рассмотрим разные предложения на банковском рынке – на срок в 12-13 месяцев, на срок от 14 до 24 месяцев и от 25 до 36 месяцев. Во всех этих мини-рейтингах будут свои лидеры и свои условия.
12-13 месяцев (1 год)
Максимальные ставки в этом сегменте находятся на уровне 12,5% годовых при сроке вклада в 12 и 13 месяцев.
В нашем 1 мини-рейтинге расположились депозиты с фиксированной ставкой на весь срок хранения. Это вклады от Альфа-Банка «Альфа-Фикс», Банка Решение «Online решение», «Online решение new» и «Формула успеха», Банка БелВЭБ «Престижный», Банка ВТБ (Беларусь) под названием «Окно возможностей», Статусбанка «Бережливые бабки» и «Бережливые бабки-on-line» и некоторые другие.
Например, по вкладам от Банка «Решение» возможна ежемесячная капитализация процентов (по «Формуле успеха» можно выбрать вариант, когда проценты не капитализируются, а перечисляются на счет), для вкладчиков предусмотрено пополнение вклада, а минимальная сумма для открытия счета составляет 50 и 100 рублей.
Отметим, что по вкладу от Банка БелВЭБ «Престижный» имеется одна особенность: минимальная сумма, необходимая для открытия этого депозита, составляет 100 тысяч рублей.
Довольно большая сумма первоначального взноса – в 5 тысяч рублей – предусмотрена по вкладу «Дуэт BYN» от Банка ВТБ (Беларусь). Кроме того, этот и еще один вклад от Банка ВТБ (Беларусь) «Окно возможностей» отличается от других депозитов тем, что капитализация по ним не предусмотрена: проценты перечисляются на счет клиента.
Вклад состоит из двух процентных периодов (1 процентный период – 1-ый месяц, 2-ой процентный период – со 2 по 13 месяцы). Размер процентного вознаграждения: 1-ый процентный период – 10,5% годовых; 2-ой процентный период – 12,5% годовых. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов. Минимальная сумма вклада – 100 BYN. Процентная ставка не может быть уменьшена в течение срока вклада.
В лидерах 2 мини-рейтинга вклады с фиксированной ставкой 12,5% годовых на весь срок хранения от Идея Банка «Фирменный онлайн 14 плюс», МТБанка («МТБелки online 16 месяцев»), Банка ВТБ (Беларусь) («Окно возможностей»), Приорбанка («5 звезд. Скала (безотзывный)») и некоторые другие депозиты.
Первое место – у Идея Банка, где по депозиту «Фирменный онлайн 14 плюс» проценты капитализируются или выплачиваются на карту еженедельно. Также рядом оказался и МТБанк, ведь по депозиту «МТБелки online 16 месяцев» проценты капитализируются не ежемесячно, а два раза в месяц. Поэтому актуальная процентная ставка в этих двух случаях будет выше, чем 12,5% годовых.
По вкладам от Банка ВТБ (Беларусь) «Окно возможностей» и «Дуэт BYN», в отличие от многих других вкладов сроком от 14 до 24 месяцев, представленных в нашем втором мини-рейтинге, не предусмотрена капитализация начисленных процентов: они перечисляются на счет.
Депозит от Приорбанка «5 звезд. Скала (безотзывный)» открывается сроком на 18 месяцев, по вкладу предусмотрена ежемесячная капитализация процентов, ставка – фиксированная.