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189 человек на борту: в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт

29.10.2018 09:01 — Разное | СТВ  
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Новости Индонезии. В Индонезии потерпел крушение самолёт, который направлялся из Джакарты на остров Суматра. На борту находились 189 человек.  

По информации сайта Flightradar 24, Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air должен был вылететь из Джакарты 29 октября в 06:10 по местному времени (02:10 мск), но произошла десятиминутная задержка. Через 13 минут после взлёта воздушное судно пропало с экранов радаров.  

189 человек на борту: в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт
Фото: twitter.com/sar_nasional  

Как сообщает Jakarta Post, в самолёте находились 178 взрослых пассажиров и три ребёнка. Ещё восемь человек были членами экипажа. Обломки летательного аппарата обнаружены в 11 километрах от берега индонезийской провинции Западная Ява.  

По сведениям National Search and Rescue Agency (Basarnas), местные спасатели уже находятся на месте крушения. Сотрудники Basarnas обнаружили несколько предметов, которые принадлежали находившимся в самолёте людям.  

189 человек на борту: в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт
Фото: twitter.com/sar_nasional  

Как информирует РИА Новости со ссылкой на Lion Air, Boeing 737 MAX 8 был произведён в 2018 году и находился в эксплуатации с 15 августа 2018 года. Воздушное судно было объявлено пригодным к эксплуатации.  

На данный момент нет информации о судьбе пассажиров и членов экипажа.  

 
 
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Новости Индонезии. В Индонезии потерпел крушение самолёт, который направлялся из Джакарты на остров Суматра. На борту находились 189 человек.   По информации сайта...
 
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