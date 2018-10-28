|
189 человек на борту: в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт
Новости Индонезии. В Индонезии потерпел крушение самолёт, который направлялся из Джакарты на остров Суматра. На борту находились 189 человек.
По
Как
По
Как
На данный момент нет информации о судьбе пассажиров и членов экипажа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индонезии. В Индонезии потерпел крушение самолёт, который направлялся из Джакарты на остров Суматра. На борту находились 189 человек. По информации сайта...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)