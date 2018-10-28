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Техосмотр отвяжут от уплаты дорожного сбора

29.10.2018 09:00 — Разное | БДГ  
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Госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться по новой системе. Но размер пошлины останется прежним. 

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1».

По словам Турчина, техосмотр отвяжут от уплаты дорожного налога. В течение последних 4 лет госпошлина уплачивается в полном объеме и не зависит от марки авто, массы и года выпуска. В связи с этим владельцы транспортных средств игнорируют прохождение техосмотра, несмотря на штрафы.

Теперь госпошлина может уплачиваться за тот период, в который использовался автомобиль. При оплате за год будет применяться понижающий коэффициент.

«Принцип: ездишь - плати. Выехал на машине, у тебя должна быть оплата этой госпошлины, пожалуйста, на месяц. Минимальный период - месяц. Ездишь месяц, пожалуйста, заплати за месяц. Если ты платишь сразу за год, будет понижающий коэффициент. Порядка 80% от этой суммы. Мы отвязываем ее от уплаты техосмотра», - заявил Турчин.

Размер пошлины останется прежним.

Напомним, вопрос о дорожном сборе периодически поднимается белорусскими властями. Ранее отмечалось, что одноразовая уплата дорожного сбора практически равняется средней пенсии в Беларуси и почти половина владельцев авто в 2017 году уклонились от его уплаты. Плательщики сбора ездят по местным дорогам, а собранные в дорожный фонд деньги в основном расходуются на республиканские дороги.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщал, что уплату дорожного налога планируется отвязать от техосмотра.

«Право на доступ к дорожному движению водители будут оплачивать в ЕРИП - на срок от 1 месяца. То есть будет восстановлена справедливость в отношении тех лиц, кто использует автомобиль не круглый год. Самое сложное тут - система контроля, которая позволит выявлять тех, кто сбор не уплатил», - отметил премьер-министр.

 
 
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Госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться по новой системе. Но размер пошлины останется прежним. 
 
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