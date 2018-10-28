|
Обеспеченность населения легковыми автомобилями
29.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
На 1 января 2018 года в Беларуси зарегистрировано 2 972,7 тыс. легковых автомобилей, по сравнению с 1 января 2017 года их количество увеличилось на 21,3 тыс. штук.
Обеспеченность населения легковыми автомобилями (в расчете на 1 тыс. человек).
По Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 1 января 2018 года в Беларуси зарегистрировано 2 972,7 тыс. легковых автомобилей, по сравнению с 1 января 2017 года их количество увеличилось на 21,3 тыс. штук....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)