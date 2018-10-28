На 1 января 2018 года в Беларуси зарегистрировано 2 972,7 тыс. легковых автомобилей, по сравнению с 1 января 2017 года их количество увеличилось на 21,3 тыс. штук.

Обеспеченность населения легковыми автомобилями (в расчете на 1 тыс. человек).

По Беларуси: