В Италии из-за оползня погибли четыре человека

В Калабрии во время ремонта канализации произошел оползень, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает итальянская информационная служба ANSA.

«Вечером в результате смещения во время выполнения работ по ремонту канализации, поврежденной из-за плохой погоды, произошел сдвиг почвы, в результате четыре человека погибли», — говорится в сообщении. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

Среди погибших оказался известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.