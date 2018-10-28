|
В Италии из-за оползня погибли четыре человека
29.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
В Калабрии во время ремонта канализации произошел оползень, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает итальянская информационная служба ANSA.
«Вечером в результате смещения во время выполнения работ по ремонту канализации, поврежденной из-за плохой погоды, произошел сдвиг почвы, в результате четыре человека погибли», — говорится в сообщении. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.
Среди погибших оказался известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Калабрии во время ремонта канализации произошел оползень, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает итальянская информационная служба ANSA....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)