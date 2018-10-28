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В Италии из-за оползня погибли четыре человека

29.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В Калабрии во время ремонта канализации произошел оползень, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает итальянская информационная служба ANSA.

«Вечером в результате смещения во время выполнения работ по ремонту канализации, поврежденной из-за плохой погоды, произошел сдвиг почвы, в результате четыре человека погибли», — говорится в сообщении. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

Среди погибших оказался известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.

 
 
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В Калабрии во время ремонта канализации произошел оползень, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает итальянская информационная служба ANSA....
 
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