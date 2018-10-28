Обновленный Банковский кодекс вступает в силу 29 октября, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в Нацбанке, цель основных изменений — защитить интересы клиентов банков. Так, банки не смогут в одностороннем порядке изменять ставки процентов по кредитам и вкладам в худшую для потребителя сторону. Это значит, что банкам запрещается в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по кредиту или уменьшать ее по вкладу.

Исключение — случай, когда договором установлена переменная процентная ставка, определенная через показатель, изменение которого происходит независимо от решения банка (например, когда ставка по кредиту или вкладу привязана к ставке рефинансирования Нацбанка).