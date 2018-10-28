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У белорусских школьников начались осенние каникулы

29.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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У белорусских школьников начались осенние каникулы, сообщает БЕЛТА.

Продлятся каникулы 10 дней, по 7 ноября включительно. Во время отдыха школьники смогут посетить различные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. Также для детей будут организованы экскурсии. Ученики будут участвовать в акциях, посвященных заботе о ветеранах и тружениках тыла. Их вовлекут в благоустройство памятников и мест воинских захоронений. Кроме этого, на каникулах будет проводиться профориентационная работа, чтобы помочь школьникам найти свою будущую специальность. Для ребят в дни осенних каникул будут открыты различные учреждения дополнительного образования, в которых пройдут интересные и увлекательные мероприятия.

Вторая четверть в школах начнется с 8 ноября и продлится по 22 декабря. Зимние каникулы стартуют 24 декабря и закончатся 7 января. Третья четверть начнется с 8 января и закончится 23 марта. На весенних каникулах школьники пробудут 6 дней — 25-30 марта. Четвертая четверть пройдет с 1 апреля по 31 мая. Летние каникулы продлятся 92 дня с 1 июня по 31 августа, а для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – с 13 июня по 31 августа (80 дней).

 
 
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У белорусских школьников начались осенние каникулы, сообщает БЕЛТА. Продлятся каникулы 10 дней, по 7 ноября включительно. Во время отдыха школьники смогут посетить...
 
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