ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Административная ответственность за лишние суммы в жировках начала действовать в Беларуси

29.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Вступила в силу статья 11.83 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей». Это предусмотрено законом от 17 июля 2018 года №131-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь», сообщает БЕЛТА.

Включение должностными лицами организаций, которые занимаются эксплуатацией жилфонда и предоставляют ЖКУ или которые начисляют плату за ЖКУ и плату за пользование жилым помещением, лишних сумм в жировку влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 2 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5). Речь идет о включении сумм за ЖКУ, превышающих стоимость услуг, оказанных потребителю, либо сумм платы за дополнительные ЖКУ без заключения соответствующих договоров на их оказание с потребителями, либо иных платежей, включение которых в извещение не предусмотрено законодательством.

Согласно ч.2 данной статьи те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вступила в силу статья 11.83 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные...
 
Новости дня
Новости разные
 
189 человек на борту: в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Ивьевский край
Заря над Неманам
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика