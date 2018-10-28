Административная ответственность за лишние суммы в жировках начала действовать в Беларуси

Вступила в силу статья 11.83 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей». Это предусмотрено законом от 17 июля 2018 года №131-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь», сообщает БЕЛТА.

Включение должностными лицами организаций, которые занимаются эксплуатацией жилфонда и предоставляют ЖКУ или которые начисляют плату за ЖКУ и плату за пользование жилым помещением, лишних сумм в жировку влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 2 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5). Речь идет о включении сумм за ЖКУ, превышающих стоимость услуг, оказанных потребителю, либо сумм платы за дополнительные ЖКУ без заключения соответствующих договоров на их оказание с потребителями, либо иных платежей, включение которых в извещение не предусмотрено законодательством.

Согласно ч.2 данной статьи те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин.