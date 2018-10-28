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Около 190 человек погибли при крушении индонезийского Boeing

29.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел сегодня катастрофу, сообщает ТАСС.

Самолет пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета. С буксира, выходящего из порта Джакарты, видели, как лайнер падал в море. По информации мониторинговой службы Flightradar24, рейс из Джакарты в Панкалпинанг выполнял Boeing 737 MAX 8, на борту которого, по данным портала Detik, находились 188 пассажиров. На данный момент подтверждено, что самолет потерпел крушение.

Глава Lion Air Эдвард Сираит отказался комментировать ситуацию. «В настоящий момент мы не можем давать комментарии. Мы пытаемся собрать всю информацию и данные», — заявил он Reuters.

 
 
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Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел сегодня катастрофу, сообщает ТАСС. Самолет пропал с экранов...
 
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