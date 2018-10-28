Тема недели: I Форум регионов Беларуси и Украины

I Форум регионов Беларуси и Украины прошел 25-26 октября в Гомеле. Программа межрегионального форума включала в себя выставки продукции предприятий двух стран, заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, проведение деловых переговоров между представителями украинских и белорусских компаний, отраслевых секций и заседаний экспертных рабочих групп, концерта Дружбы и других мероприятий.

Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко 26 октября приняли участие в форуме. По итогам мероприятия подписан ряд документов и заключены договоренности, направленные на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.

Лукашенко о содействии миру в Украине: это должны решать три славянских народа

Беларусь готова помочь в разрешении конфликта на востоке Украины там, где между конфликтующими сторонами нет доверия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины.

Глава государства затронул в своем выступлении болезненный для Украины и ее соседей, в том числе для Беларуси, вопрос. «Он очень важен и болезненный для меня лично», — отметил Президент, пояснив, что его корни в Украине, поэтому эта страна для него не чужая. «Это вопрос войны и мира. Я его затрагиваю, потому что он в последнее время очень политизирован. Беларусь находится не за тысячи километров от конфликта, от этой войны, где гибнут ни в чем не повинные люди. Это совсем рядом, у нашего порога, у наших братьев, — обратил внимание глава государства. — Цель одна (я это знаю по Президенту Украины и, скажу откровенно, по многим вовлеченным в этот конфликт) — прекратить эту войну, сохранить единой и неделимой Украину».

«И здесь мало договориться, будем откровенны, России и Украине. Можно договориться, но этого мало. Будем также откровенны: потеряно доверие друг к другу. В связи с этим, чтобы быть абсолютно однозначным и позицию Беларуси понимали наши братья-украинцы и те, кто нас услышит, чтобы не было разного рода болтовни вокруг этого, я хочу прямо заявить: мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть.

Мы готовы сделать это, но только ради одного — ради мира. Эту проблему — это моя точка зрения — должны решить мы, три славянских народа.

Это наша беда. Ни европейцы, ни американцы, ни кто-то другой — мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве», — убежден Александр Лукашенко.

«Республика Беларусь готова работать только в рамках договоренностей Украины и России, двух президентов. Запомните: мы не напрашиваемся на роль миротворца или посредника. Я этого терпеть не могу. Когда были введены санкции Запада против Беларуси, была масса предложений по посредничеству — все были готовы быть посредником между Беларусью и Западом. От тех посредников я отказался, поэтому не приемлю никакого посредничества. Никакого миротворчества со стороны Беларуси вне желания двух президентов быть не может и не будет», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко еще раз обратил внимание, что если нужно включить Беларусь в урегулирование конфликта, то она будет действовать, только исходя из договоренностей украинской и российской сторон.

«Россияне и украинцы нам не чужие. Это наши родные люди», — сказал Президент. Глава государства добавил, что конфликт в Украине ни в коем случае не должен быть оставлен следующим поколениям. «Это будет преступление нашего поколения перед теми, кто придет после нас», — подчеркнул он.

По словам Александра Лукашенко, на Форуме регионов в Гомеле украинскую сторону принимают очень тепло, и это не создашь искусственно. «Это отношение и мое, и местных властей, и, главное, белорусов, к вам. Мы за вас очень переживаем, — обратился к украинским гостям Президент. — Мы хотим, чтобы эта благодатная земля, богатейшая по своим ресурсам и с супертрудолюбивыми людьми, была процветающей. Она такой и будет».

Глава государства отметил, что войны всегда заканчиваются — об этом свидетельствует история. «Но почему нам эти конфликты не закончить быстрее, как можно раньше? — спросил он. — Я не мог не затронуть эту тему в силу того, что Беларусь со всех сторон втянули в эту проблему. И я хочу, чтобы вы знали нашу позицию: мы если и придем с севера к вам (я хочу, чтобы это некоторые военные в Украине услышали), то на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках».

«Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем для вас сделать, мы готовы. Я вообще не приемлю, когда украинскую землю некоторые пытаются использовать как разменную монету. Украина всегда будет мощной, процветающей и единой, но надо уметь договариваться. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну — мы к вашим услугам», — резюмировал белорусский лидер.

Порошенко благодарит Беларусь за создание условий для мирных переговоров

Президент Украины Петр Порошенко благодарит белорусскую сторону за создание условий для работы минской переговорной площадки. Об этом он заявил, выступая на I Форуме регионов двух стран.

Глава украинского государства рассказал, как белорусский лидер пошел ему навстречу в ответ на просьбу организовать в Минске переговоры по прекращению военного конфликта. Затем последовали многочасовые переговоры. «В Минске были подписаны документы, которые навсегда войдут в учебники дипломатии. Они называются минскими соглашениями», — подчеркнул Петр Порошенко.

«Доверяю ли я Лукашенко? На 100%. И мы про это сегодня говорили», — заявил украинский лидер.

По его словам, миссия главы белорусского государства, как Беларуси в целом, чрезвычайно важна. «Трехсторонняя контактная группа работает в Минске. И Беларусь делает все, что может, чтобы организовать эту работу, — сказал Петр Порошенко. — Поэтому я хочу поблагодарить Александра Григорьевича, белорусский народ, Минск».

В Беларуси и Украине есть колоссальный запрос общества на укрепление дружбы и добрососедства — Лукашенко

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины.

«Высокий уровень представительства регионов обоих государств говорит о том, что и в Беларуси, и в Украине есть колоссальный запрос общества на дальнейшее развитие отношений и укрепление традиций дружбы и добрососедства. В их основе лежат общие духовные и нравственные ценности, схожесть менталитета наших братских народов», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что между странами не существует неразрешимых проблем — Минск и Киев всегда находили взаимоприемлемые решения.

«Вместе с моим украинским коллегой мы обсудили все актуальные направления сотрудничества, требующие нашего внимания. Не осталось ни одного вопроса, по которому бы мы не поговорили. Думаю, что по итогам переговоров будут расставлены необходимые акценты по всем интересующим нас вопросам. Подчеркну, что белорусско-украинский диалог на высшем уровне носит искренний и доверительный характер. Мы можем в конструктивной атмосфере обсуждать любые, порой очень сложные темы», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что все достигнутые с украинской стороной договоренности и решения исполняются.

Для этого задействован весь инструментарий, включая работу на уровне вице-премьеров — межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Вместе с тем убежден, что содержательность белорусско-украинских отношений во многом напрямую зависит от результатов взаимодействия на межрегиональном уровне. Именно поэтому нынешний форум станет удобной площадкой для эффективного обсуждения всех без исключения актуальных направлений сотрудничества», — добавил Президент.

Глава государства заметил, что Беларусь развивает межрегиональное взаимодействие со многими странами, в том числе Россией и Китаем. «Никогда не умрет сотрудничество между государствами и народами, если оно завязано непосредственно на регионы. Поэтому это великое дело, которые мы начали, — фундамент для того, чтобы наши отношения существовали вечно», — заявил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Украина является для Беларуси не только добрым другом и страной-соседкой, но также одним из важнейших политических и торгово-экономических партнеров.

В последние годы отмечается положительная динамика роста взаимного товарооборота. По итогам 2017 года объемы двусторонней торговли увеличились по сравнению с 2016 годом больше чем на 20% и составили свыше $4,5 млрд. В этом году растет не только белорусский экспорт, но и импорт продукции из Украины.

«Однако уверен, что мы способны сделать гораздо больше. Потенциал Беларуси и Украины позволяет реализовать сложные и значительные по своему масштабу проекты в различных отраслях экономики. Мы договорились с Президентом серьезно поработать, чтобы уже сейчас, не мешкая, не медля, кардинально изменить ситуацию и выйти на намеченный рубеж в восемь, а потом и на десять миллиардов долларов», — заметил Александр Лукашенко.

По его словам, наиболее перспективными направлениями межгосударственного сотрудничества Беларуси и Украины являются сельское хозяйство, нефтехимический и машиностроительный комплексы, гуманитарная и научно-техническая сферы.

Беларусь стремится к широкоформатному сотрудничеству с Украиной во всех сферах — Лукашенко

«Беларусь настроена на предметный и конструктивный диалог со своими украинскими друзьями на любом направлении — нет запрещенных тем. Наша страна стремится к широкоформатному сотрудничеству с Украиной во всех сферах в духе доверия и взаимной поддержки», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что не только экономика, но и тесные гуманитарные связи объединяют две страны и ее народы. Активно развивается двустороннее взаимодействие в сферах спорта, науки и образования.

«В обоих государствах созданы все необходимые условия для сохранения идентичности национальных диаспор. Дни культуры Украины в Беларуси, которые с успехом прошли этим летом в Минске и регионах, стали незабываемым событием», — отметил глава государства.

Он напомнил, что в 2019 году в Минске состоятся II Европейские игры. В Беларуси, подчеркнул Александр Лукашенко, будут рады видеть на них украинских спортсменов и будут болеть за их успешное выступление так же, как и за белорусских атлетов. «Ведь спорт и вообще мероприятия такого уровня являются мощным объединяющим фактором», — убежден Президент.

Глава государства выразил уверенность, что после I Форума Беларуси и Украины межрегиональное сотрудничество двух стран приобретет новое дыхание.

«Он станет важным импульсом для выхода на новые совместные инициативы в области экономики, культуры, спорта, туризма, образования и науки», — заявил Александр Лукашенко.

От поставок техники до выхода на третьи рынки — что Лукашенко предложил Украине на Форуме регионов

Президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины назвал перспективные сферы сотрудничества между странами.

Участие в модернизации инфраструктуры украинских городов

«Беларусь готова поделиться с Украиной своим опытом в инфраструктурной модернизации — в совершенствовании коммунального хозяйства, обновлении парка пассажирской и специальной техники, дорожном строительстве — во всех тех сферах, в которых нуждается Украина, — сказал Александр Лукашенко. — Точно такое заверение я получил от своего коллеги. Мы готовы учиться тому, что умеете делать вы, и тому, что нам крайне необходимо».

По его словам, в Гомеле украинские партнеры смогут на конкретных примерах ознакомиться с результатами работы белорусских специалистов и перспективами взаимного сотрудничества.

Кооперация с украинским горно-металлургическим комплексом

Президент подчеркнул, что белорусская сторона, как и прежде, готова к тесной кооперации с украинским горно-металлургическим комплексом. «Не секрет, что его технологический парк во многом обеспечивается надежной, проверенной годами карьерной техникой БелАЗ. Нам необходимо продолжать стратегическое взаимодействие в этой сфере», — уверен глава государства.

Транспорт и логистика

Значительный потенциал имеет сотрудничество в транспортной логистике, считает Александр Лукашенко. «Более эффективное использование нашими странами географических преимуществ будет способствовать успешной реализации различных проектов в рамках мультимодального транспортного коридора Балтийское море — Черное море», — обратил он внимание.

По мнению Президента, важно задействовать железнодорожную составляющую, речное судоходство и интегрировать морские порты Украины в логистические цепочки.

Создание совместных предприятий и выход на рынки третьих стран

В торгово-экономические связи между двумя странами вовлечено внушительное количество субъектов хозяйствования. В Беларуси насчитывается около 300 совместных компаний с украинским капиталом. В Украине действует примерно 100 предприятий с белорусским участием.

«Общий объем инвестиций, вложенных в проекты, реализуемые нашей страной на территории Беларуси и Украины, в 2017 году превысил $1,2 млрд», — констатировал глава государства. Только за прошлый год в Украине на совместных сборочных производствах выпущено более 2 тыс. тракторов, 90 комбайнов и 500 лифтов, добавил он.

В свою очередь Беларусь традиционно закупает в Украине металл и в широком ассортименте комплектующие для машиностроительного комплекса, а также сельскохозяйственное сырье и продукцию для развития животноводства и других отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности.

«Без участия регионов наших стран проекты в области кооперации были бы лишены практического смысла. Однако мы можем работать не только на рынки своих государств. Наверное, такой подход был бы слишком простым для наших экономик, находящихся в самом сердце Европы, на перекрестке основных торговых путей и участвующих в крупных проектах региональной интеграции. Акцент нужно делать на создании совместных предприятий, выпускающих продукцию для рынков третьих стран», — убежден Александр Лукашенко.

Приход украинского бизнеса в ПВТ и «Великий камень»

Украинскому бизнесу, считает Президент, будут интересны такие перспективные площадки, как белорусский Парк высоких технологий и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». «Преференции и благоприятный инвестиционный климат в рамках данных инициатив позволяют реализовать масштабные задачи в инновационной сфере», — обратил внимание глава государства.

«Кроме того, аграриев вашей страны наверняка заинтересует возможность глубокой переработки зерна в Беларуси для получения незаменимых аминокислот и выпуска высокотехнологичных комбикормов для животноводства. Этот проект, в рамках которого будет построено 14 заводов, реализуется в сотрудничестве с нашими китайскими партнерами. Создание производства рассчитано на период до 2030 года и предусматривает инвестиции в размере более $700 млн», — отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что таких проектов может быть много, и призвал украинских предпринимателей и промышленников внимательно оценить потенциал сотрудничества с Беларусью и ее регионами.

Порошенко видит основания для увеличения товарооборота с Беларусью до $10 млрд

Президент Украины Петр Порошенко видит все основания для увеличения товарооборота с Беларусью до $10 млрд. Об этом он заявил, выступая на I Форуме регионов Беларуси и Украины.

Достижение такого товарооборота украинский лидер назвал абсолютно реальным, отметив значительные темпы роста торговли между двумя странами. Петр Порошенко высказал надежду, что уже в следующем году товарооборот между странами составит не менее $7 млрд.

Президент Украины высказал благодарность за то, что договоренности, достигнутые во время его предыдущей встречи с главой белорусского государства, скрупулезно исполняются. Проведение Форума регионов он назвал чрезвычайно удачной инициативой, которая символизирует дружественные и партнерские отношения между двумя странами и регионами, предприятиями, а главное — народами.

Петр Порошенко выразил уверенность, что граница между Беларусью и Украиной была есть и точно будет линией мира и дружбы, а добрые отношения между лидерами стран, государствами и народами будут крепнуть и развиваться. Он также отметил активную работу совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии.

Президент подчеркнул, что Украина рассматривает Беларусь как стратегического партнера и приоритетом является торгово-экономическое сотрудничество.

Глава украинского государства назвал фантастической организованную в Гомеле выставку техники, которая производится в Беларуси, и отметил, что стороны развивают совместные предприятия. Значительный потенциал для активизации сотрудничества есть и в аграрной отрасли.

По словам украинского лидера, стороны договорились в ближайшее время создать рабочую группу по устранению некоторых ограничений и барьеров во взаимной торговле.

Петр Порошенко рассказал о работе, которая проводится в Украине по созданию наиболее привлекательных условий для роста деловой активности, развития экономики страны. Он также поблагодарил за условия, которые создаются для украинских предприятий в Беларуси.

Кроме того, Президент Украины обратил внимание, что подписание соглашения о реадмиссии позволит минимизировать негативные моменты, бороться с незаконной миграцией.

Лукашенко: у Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко.

Глава государства отметил, что мероприятия первого дня форума накануне прошли хорошо.

«Люди очень довольны, о многом договорились, многие заключили контракты. Поэтому у этого мероприятия большая перспектива, и мы всегда будем рады видеть вас в Беларуси», — сказал Президент.

По его словам, следующий форум пройдет на территории Украины. «И мы с удовольствием большой делегацией приедем в тот город, который вы определите», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко тепло приветствовал Петра Порошенко в Гомеле. «Вы, наверное, чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины (особенно в последнее время), которые в связи с конфликтом переселились сюда», — отметил глава государства.

Президент привел данные, что всего из Украины в Беларусь в этот период приехали примерно 150 тыс. человек, некоторые уже возвращаются обратно. «Но главное не в этом. Главное в том, что этот тяжелый период прошел. Нам надо было людям помочь, трудоустроить, и мы с ними обходились, как со своими людьми. Так что Гомель — это хороший, теплый город для украинцев», — добавил он.

Порошенко: между Украиной и Беларусью, лидерами стран есть доверие

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество», — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что граница между Беларусью и Украиной должна быть исключительно границей мира, дружбы и надежности. «И вы, и я предпринимаем для этого максимальные усилия», — отметил Петр Порошенко.

Президент Украины поблагодарил Александра Лукашенко за идею проведения Форума регионов. «Сегодня мы убедились, что наше решение о проведении форума было правильным. Уже подписано шесть договоров. Будет подписан еще целый ряд соглашений между нашими регионами. И от этих договоров будут лучше жить люди и в Украине, и в Беларуси», — сказал он.

Петр Порошенко также обратил внимание на то, как встречают украинскую делегацию, на благоустройство Гомеля, внимание и теплый прием от местных жителей.

«Это лучше, чем слова какой бы то ни было пропаганды о напряжениях между нашими народами. Отношения между нашими народами сегодня характеризуются дружбой и сотрудничеством так же, как и отношения между президентами», — подчеркнул украинский лидер.

«Мы абсолютно убеждены, что отношения вышли на серьезный рост», — заявил Петр Порошенко. Он, в частности, отметил серьезный рост товарооборота между странами, назвав данный факт свидетельством того, что стороны не выстраивают защитных барьеров, а, наоборот, расчищают их. «И продукция белорусского машиностроения, пищевой промышленности, строительные, дорожно-строительные компании из Беларуси чувствуют себя очень комфортно в Украине. И рост поставок украинской продукции в Беларусь двигается опережающими темпами. Для нас очень важно сберечь эти тенденции», — сказал глава украинского государства.

Очень важным Петр Порошенко назвал сотрудничество между людьми. В качестве примера он привел проведение Дней культуры Украины в Беларуси. «И эту практику мы с вами должны курировать и продолжать. Потому что отношения между людьми — это залог хороших отношений между странами», — уверен Президент.

Петр Порошенко отметил важность координации действий Украины и Беларуси в том числе на внешней арене, в вопросах безопасности.

Договоренность о проведении в 2018 году в Гомеле I Форума регионов Беларуси и Украины была достигнута в ходе официального визита в Украину Президента Беларуси 20-21 июля 2017 года. Программа межрегионального форума рассчитана на два дня и включает в себя выставки продукции предприятий двух стран, заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, проведение деловых переговоров между представителями украинских и белорусских компаний, отраслевых секций и заседаний экспертных рабочих групп, концерта Дружбы и других мероприятий.

По итогам января-августа 2018 года товарооборот между Беларусью и Украиной составил $3,66 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличился на 23,7%, экспорт — $2,71 млрд (рост на 23,5%).

В Беларуси действуют 295 предприятий с украинским капиталом, в том числе 122 совместных. В Украине создано 8 совместных сборочных производств различной белорусской техники. В целом в Украине функционируют более 100 организаций товаропроводящей сети белорусской продукции.