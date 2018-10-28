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Пассажирский «Боинг» упал в море в Индонезии

29.10.2018 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Пассажирский «Боинг» упал в море в Индонезии

Пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты и упал в море. На борту находились 188 человек.

Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 10 минут после взлета.

По данным индонезийских СМИ, пишет bbc.com, на борту находились 188 пассажиров и членов экипажа, в том числе 178 взрослых, три ребенка, два пилота и пять бортпроводников.

Как сообщается, первое сообщение о том, что в море найдены крупные обломки самолета, поступило от экипажей гражданских судов, находящихся возле места катастрофы.

Boeing 737 MAX 8 с бортовым номером PK-LQP, который выполнял этот рейс, был произведен в 2016 году. По данным ресурса Flightradar24, Lion Air начала использовать лайнер в августе этого года.

 
 
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Пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты и упал в море. На борту...
 
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