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Пассажирский «Боинг» упал в море в Индонезии
29.10.2018 09:11 — Разное | Ежедневник
Пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты и упал в море. На борту находились 188 человек.
Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 10 минут после взлета.
По данным индонезийских СМИ, пишет
Как сообщается, первое сообщение о том, что в море найдены крупные обломки самолета, поступило от экипажей гражданских судов, находящихся возле места катастрофы.
Boeing 737 MAX 8 с бортовым номером PK-LQP, который выполнял этот рейс, был произведен в 2016 году. По данным ресурса Flightradar24, Lion Air начала использовать лайнер в августе этого года.
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Пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты и упал в море. На борту...
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