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"И бит, и крашен": выбираем между капитальным ремонтом двигателя и его заменой на б/у
Продолжаем вдыхать жизнь в BMW 5-й серии,
В первой части проекта мы «перетряхнули» подвеску, тормоза и поменяли редуктор. Машина действительно поехала как новая: тихо, упруго и по-баварски живо. Но не динамично. Двигателю явно нехорошо. Силовой агрегат вяло откликается на нажатие акселератора, немного подтраивает — то есть, неровно работает на холостом ходу.
Рядная баварская «шестерка» должна работать совершенно иначе и бодро тянуть во всем диапазоне оборотов. Волноваться заставляет и работа автоматической 5-ступенчатой коробки передач. Пробег в 300 тысяч км дает о себе знать пинками и дерганиями. Со всеми этими неисправностями придется разбираться.
Замер мощности, или как мы «убили» мотор
Мы прибегли к самому нетипичному, но очень зрелищному виду диагностики: отправили машину на динамометрический стенд, чтобы проверить численность поголовья в табуне под капотом. По заводу двигатель BMW M52B25TU должен выдавать мощность в размере 170 л.с. и крутящий момент в 245 Нм. Интересно, сколько «лошадей» убежало за 19 лет?
Измерение мощности и крутящего момента на динамометрическом стенде проходит на одной передаче, передаточное число которой ближе к единице. В нашем случае с АКПП 5HP19 необходимо выбирать четвертую передачу (это возможно в «ручном» режиме). Затем — педаль в пол, и разгон на беговых барабанах до «отсечки». Во время замера зафиксированный на динамометрическом стенде автомобиль разгоняется до 200 км/ч.
При этом стенд измеряет мощность и момент на колесах. После этого педаль отпускается, машина «катится» на стенде до остановки — происходит измерение мощностных потерь. В конечном итоге получаем результат в виде мощности и момента на коленчатом валу двигателя.
Как проявил себя наш немолодой двигатель? Мотор старался изо всех сил и на стенде смог «разогнаться» до 200 км/ч. Дымил и ревел он страшно. Для верности мы провели два забега на барабанах диностенда. В результате получили довольно неплохие результаты: мощность в 160 л.с. и момент в 240 Нм.
«В динамике даже изношенные двигатели показывают хорошие результаты, так как при быстром движении поршней не происходит больших утечек газов через компрессионные кольца, — прокомментировал специалист. — При обычной „медленной“ езде износ цилиндропоршневой группы проявляется более ярко».
Далее у нас в планах значилась более обстоятельная диагностика силового агрегата нашей подопечной — замер компрессии, осмотр поверхности цилиндров техническим эндоскопом. Но двигатель решил все за нас: после небольшого простоя сразу после замеров он просто перестал заводиться. Впрочем, такая ситуация — гибель мотора — нас полностью устраивала. Теперь осталось решить, что выгоднее: капремонт либо установка подержанного силового агрегата от другой машины.
Во сколько обойдется капитальный ремонт двигателя?
Капитальный ремонт двигателя — крайне затратная и длительная операция. Список необходимых для ремонта новых запасных частей будет состоять из нескольких десятков позиций. Какие это будут позиции — определяется в ходе дефектовки. Двигатель нужно демонтировать, разобрать и промерить все его детали и части на предмет износа, биения, нарушения геометрии.
Проверка плоскости головки блока цилиндров, герметичности клапанов, измерение износа и эллипсности цилиндров, износа шеек коленвала и распредвалов, биения коленвала, дефектовка постелей валов требуют специального инструмента и квалифицированного специалиста.
Стоимость работ по восстановлению блока и головки блока всегда индивидуальна и зависит от характера и масштаба повреждений. То же самое можно сказать и о смете на необходимые запасные части. Мы можем привести лишь приблизительный список всех работ и деталей для выполнения капитального ремонта.
Обращаем ваше внимание на то, что далеко не всегда при восстановлении силового агрегата приходится покупать все основные детали. Опять же, во многих случаях проще и выгоднее приобрести бывший в эксплуатации двигатель.
Во сколько обойдется б/у двигатель?
Моторы пользуются огромным спросом на авторазборках. Во многих ситуациях покупка и установка двигателя с пробегом дешевле и выгоднее, чем капремонт. В нашем случае мы выбрали на замену силовой агрегат M52TUB28. Это значит, что помимо решения проблем с погибшим двигателем мы произведем небольшой апгрейд, а именно превратим нашу BMW 523i в BMW 528i. Причем донорский двигатель снят не с «пятерки» Е39, а с «семерки» Е38.
Таким образом, в нашем случае для реставрации автомобиля гораздо дешевле будет просто купить подержанный двигатель. Именно так мы и поступили.
Обычно достаточно покупки мотора без навесного оборудования, которое можно переставить со своего «погибшего» мотора. В нашем случае на «столбик» придется переносить не только коллекторы, стартер, генератор, компрессор кондиционера, но также и масляный поддон и масляный насос. Этими деталями как раз отличаются «столбики» двигателей М52TU разного объема на «пятерках» и «семерках».
Кроме того, совсем не лишней будет установка и блока управления б/у двигателя на наш автомобиль. Только в этом случае 2,8-литровый двигатель будет работать по правильной программе. Замена ЭБУ не представляет собой ничего сложного, однако в ней есть одна тонкость: в новый блок нужно «прошить» имеющиеся ключи, иначе двигатель просто не заведется. Впрочем, завести донорский двигатель можно и на «старом» блоке от 2,5-литрового мотора.
Как поступить с АКПП: ремонт или замена?
Избавить автоматическую коробку передач от дерганий, рывков и прочих симптомов неисправности можно двумя способами: отремонтировать или купить б/у агрегат. Стоимость ремонта АКПП привязана к характеру и масштабу неисправностей. Но в большинстве случаев сумма за ремонт будет весьма значительной.
Мы предпочли б/у коробку передач, которую нам предоставила компания «АвтоСтронг-М» и бесплатно доставила на СТО вместе с двигателем. Всем своим клиентам наш партнер предоставляет возможность проверки б/у двигателей в течение 30 дней, а АКПП — в течение 14 дней. Это достаточный срок для того, чтобы установить агрегаты и оценить их работоспособность.
Также при выборе запчастей и агрегатов на сайте «АвтоСтронг-М» можно увидеть фото автомобиля, с которого они были сняты. В нашем случае и двигатель, и АКПП были демонтированы с BMW 7-й серии (E38) с пробегом по спидометру всего 189 тысяч км. То есть пробег этих агрегатов почти вдвое меньше, чем у оригинальных агрегатов (напомним, пробег нашей машины составляет 302 тысячи км).
Замена двигателя
Во многих случаях двигатель приходится снимать с автомобиля и при капитальном ремонте. При замене двигателя без демонтажа никак не обойтись.
У опытного мастера на демонтаж относительно небольшого двигателя уходит около 6−8 часов. Любопытно, что в зависимости от конструкции автомобиля из моторного отсека вынимается либо сам двигатель, либо двигатель в паре с АКПП, либо мотор с коробкой передач, да еще вместе с подрамником и деталями передней подвески. Это как раз наш случай.
С «пятерки» BMW двигатель удобнее снять вместе с подрамником, на котором закреплены рычаги подвески с поворотными кулаками, тормозными дисками и амортизаторами.
Здесь же установлена и рулевая рейка, из которой, напомним, у нас очень сильно вытекает масло. Поэтому ее замену мы решили отложить до снятия двигателя. Обычно же для демонтажа рулевой рейки на BMW приходится вывешивать двигатель, приподнимая его над опорами и подрамником.
После демонтажа с кузова старый двигатель нужно снять с подрамника и «разлучить» его с АКПП. Затем начинается сборка в обратном порядке, но уже с новым исправным б/у двигателем и новой АКПП. Эта процедура занимает 8−12 часов. В итоге на снятие и установку силового агрегата и «автомата» у нас ушло чуть больше двух рабочих дней.
После замены двигателя, как бывшего в эксплуатации, так и прошедшего капиталку, необходимо заменить все расходные детали, залить новые технические жидкости, «заправить» кондиционер. На эти хлопоты придется потратить 300−400 рублей. Работа по снятию и установке двигателя обойдется в 400−600 рублей.
При замене двигателя на подрамник была установлена исправная рулевая рейка (240 рублей) и правая гидравлическая опора двигателя (30 рублей), предоставленные компанией «АвтоСтронг-М».
Когда двигатель, АКПП и подрамник заняли свое место на автомобиле, были заменены ремни навесных агрегатов, залиты новые моторное и гидравлическое масло, заменен антифриз, установлены новые фильтры. «Автомат» также был заправлен новым маслом с заменой фильтра. Настала пора запускать мотор. К нашему восторгу он завелся моментально и работает без проблем.
Сейчас новый мотор работает прекрасно и без нареканий, а замененный «автомат» радует плавными и расторопными переключениями. Результат достигнут — автомобиль возвращается к жизни, избавляется от проблем и молодеет на глазах. Интересно, имеем ли мы сейчас моральное право «отмотать» пробег хотя бы на треть?
Впереди у нас еще немало работы. Самое время придать нарядный вид помолодевшему шасси нашей подопечной. Совсем скоро мы приступим к кузовным работам с заменой всех ржавых деталей на целые и покраске кузова.
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Во второй части проекта "И бит, и крашен" мы продолжаем восстанавливать 19-летнюю BMW E39. На этот раз узнаем, какие проблемы таит двигатель и АКП. Посчитаем, что выгоднее...
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