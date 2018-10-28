"И бит, и крашен": выбираем между капитальным ремонтом двигателя и его заменой на б/у

Продолжаем вдыхать жизнь в BMW 5-й серии, которая была приобретена в плачевном состоянии . Напомним, что перед нами стоит цель не просто восстановить автомобиль, а рассказать о том, где и на чем можно сэкономить при ремонте и при покупке запасных частей. Мы приводим в чувство 19-летнюю «красавицу» вместе с компанией «АвтоСтронг-М» .





В первой части проекта мы «перетряхнули» подвеску, тормоза и поменяли редуктор. Машина действительно поехала как новая: тихо, упруго и по-баварски живо. Но не динамично. Двигателю явно нехорошо. Силовой агрегат вяло откликается на нажатие акселератора, немного подтраивает — то есть, неровно работает на холостом ходу.

Рядная баварская «шестерка» должна работать совершенно иначе и бодро тянуть во всем диапазоне оборотов. Волноваться заставляет и работа автоматической 5-ступенчатой коробки передач. Пробег в 300 тысяч км дает о себе знать пинками и дерганиями. Со всеми этими неисправностями придется разбираться.

Полную версию видео о ремонте BMW 523i смотрите здесь .

Замер мощности, или как мы «убили» мотор

Мы прибегли к самому нетипичному, но очень зрелищному виду диагностики: отправили машину на динамометрический стенд, чтобы проверить численность поголовья в табуне под капотом. По заводу двигатель BMW M52B25TU должен выдавать мощность в размере 170 л.с. и крутящий момент в 245 Нм. Интересно, сколько «лошадей» убежало за 19 лет?



Диагностику старого двигателя провели на диностенде

Измерение мощности и крутящего момента на динамометрическом стенде проходит на одной передаче, передаточное число которой ближе к единице. В нашем случае с АКПП 5HP19 необходимо выбирать четвертую передачу (это возможно в «ручном» режиме). Затем — педаль в пол, и разгон на беговых барабанах до «отсечки». Во время замера зафиксированный на динамометрическом стенде автомобиль разгоняется до 200 км/ч.

При этом стенд измеряет мощность и момент на колесах. После этого педаль отпускается, машина «катится» на стенде до остановки — происходит измерение мощностных потерь. В конечном итоге получаем результат в виде мощности и момента на коленчатом валу двигателя.



Несмотря на проблемы со здоровьем, двигатель показал неплохие результаты

Как проявил себя наш немолодой двигатель? Мотор старался изо всех сил и на стенде смог «разогнаться» до 200 км/ч. Дымил и ревел он страшно. Для верности мы провели два забега на барабанах диностенда. В результате получили довольно неплохие результаты: мощность в 160 л.с. и момент в 240 Нм.

«В динамике даже изношенные двигатели показывают хорошие результаты, так как при быстром движении поршней не происходит больших утечек газов через компрессионные кольца, — прокомментировал специалист. — При обычной „медленной“ езде износ цилиндропоршневой группы проявляется более ярко».

Далее у нас в планах значилась более обстоятельная диагностика силового агрегата нашей подопечной — замер компрессии, осмотр поверхности цилиндров техническим эндоскопом. Но двигатель решил все за нас: после небольшого простоя сразу после замеров он просто перестал заводиться. Впрочем, такая ситуация — гибель мотора — нас полностью устраивала. Теперь осталось решить, что выгоднее: капремонт либо установка подержанного силового агрегата от другой машины.



После такой диагностики наша подопечная уехала на СТО не своим ходом

Во сколько обойдется капитальный ремонт двигателя?

Капитальный ремонт двигателя — крайне затратная и длительная операция. Список необходимых для ремонта новых запасных частей будет состоять из нескольких десятков позиций. Какие это будут позиции — определяется в ходе дефектовки. Двигатель нужно демонтировать, разобрать и промерить все его детали и части на предмет износа, биения, нарушения геометрии.

Проверка плоскости головки блока цилиндров, герметичности клапанов, измерение износа и эллипсности цилиндров, износа шеек коленвала и распредвалов, биения коленвала, дефектовка постелей валов требуют специального инструмента и квалифицированного специалиста.





Стоимость работ по восстановлению блока и головки блока всегда индивидуальна и зависит от характера и масштаба повреждений. То же самое можно сказать и о смете на необходимые запасные части. Мы можем привести лишь приблизительный список всех работ и деталей для выполнения капитального ремонта.

Обращаем ваше внимание на то, что далеко не всегда при восстановлении силового агрегата приходится покупать все основные детали. Опять же, во многих случаях проще и выгоднее приобрести бывший в эксплуатации двигатель.

Приблизительная смета ремонта двигателя, работа и запасные части Работы по восстановлению блока и головки блока от 400 до 1200 рублей Набор поршневых колец (на 1 поршень) от 50 до 140 рублей Комплект коренных вкладышей от 45 до 100 рублей Комплект шатунных вкладышей от 43 до 60 рублей Комплект болтов ГБЦ от 20 до 37 рублей Комплект болтов коренных крышек от 19 до 40 рублей Прокладка ГБЦ от 28 до 125 рублей Поршень от 277 до 440 рублей Комплект шатунов от 1120 рублей Распредвал от 700 рублей Коленвал от 2600 рублей

Во сколько обойдется б/у двигатель?

Моторы пользуются огромным спросом на авторазборках. Во многих ситуациях покупка и установка двигателя с пробегом дешевле и выгоднее, чем капремонт. В нашем случае мы выбрали на замену силовой агрегат M52TUB28. Это значит, что помимо решения проблем с погибшим двигателем мы произведем небольшой апгрейд, а именно превратим нашу BMW 523i в BMW 528i. Причем донорский двигатель снят не с «пятерки» Е39, а с «семерки» Е38.

Стоимость б/у двигателя M52TUB28 Двигатель без навесного оборудования («столб») 1300 рублей Двигатель с навесным оборудованием 1700 рублей

Таким образом, в нашем случае для реставрации автомобиля гораздо дешевле будет просто купить подержанный двигатель. Именно так мы и поступили.



Компания «АвтоСтронг-М» предоставила нам б/у двигатель и АКПП

Обычно достаточно покупки мотора без навесного оборудования, которое можно переставить со своего «погибшего» мотора. В нашем случае на «столбик» придется переносить не только коллекторы, стартер, генератор, компрессор кондиционера, но также и масляный поддон и масляный насос. Этими деталями как раз отличаются «столбики» двигателей М52TU разного объема на «пятерках» и «семерках».



Чтобы на BMW 523i установить двигатель М52 от 728i, нужно поменять поддон и масляный насос. На фото: установленный масляный насос и маслоотражающий щиток от «пятерки» на двигателе от «семерки»

Кроме того, совсем не лишней будет установка и блока управления б/у двигателя на наш автомобиль. Только в этом случае 2,8-литровый двигатель будет работать по правильной программе. Замена ЭБУ не представляет собой ничего сложного, однако в ней есть одна тонкость: в новый блок нужно «прошить» имеющиеся ключи, иначе двигатель просто не заведется. Впрочем, завести донорский двигатель можно и на «старом» блоке от 2,5-литрового мотора.



Двигатель и АКПП приехали на СТО для установки вместо неисправных

Совет: Как выбрать на разборке б/у двигатель? Нужно провернуть двигатель по часовой стрелке, «зацепившись» ключом с торцевой головкой за шкив коленвала. Если компрессия в норме, то сначала ключ будет идти очень тяжело и немного пружинить назад, а в момент открытия клапанов легко прокручиваться дальше. Так надо проверить каждый из цилиндров. Конечно, вы не получите точные результаты по компрессии двигателя, но уж о его работоспособности узнаете точно. Кроме того, можно обратить внимание на плавность вращения коленвала и равномерность хода поршней. На бензиновом моторе при возможности следует выкрутить свечи зажигания. Нормальное состояние свечей следующее: ровный черный сухой нагар (как будто сильная копоть) на электроде, электрод без повреждений, сухая резьба без следов пробоев на изоляторе свечи (керамический изолятор над резьбовым поясом должен быть светлым, без характерной «подкопченности», свидетельствующий о пробоях). Обязательно откручиваем пробку маслозаливной горловины. На донышке пробки должна присутствовать масляная пленка. Но нагара, посторонних фракций, пены, эмульсии быть не должно. Это все признаки скрытых проблем с мотором. Осматриваем уплотнения на соединениях клапанной крышки и ГБЦ, поддона (масляного картера) и блока, крышки ГРМ и блока, каких-то навесных деталей (насосов, помп и т.д.). В соединениях должны присутствовать штатные уплотнительные средства: либо штатный герметик, либо резиновая прокладка. Не должно быть «нефирменного» герметика, который можно узнать по нехарактерному цвету или неаккуратному нанесению с торчащими наружу излишками.

Как поступить с АКПП: ремонт или замена?

Избавить автоматическую коробку передач от дерганий, рывков и прочих симптомов неисправности можно двумя способами: отремонтировать или купить б/у агрегат. Стоимость ремонта АКПП привязана к характеру и масштабу неисправностей. Но в большинстве случаев сумма за ремонт будет весьма значительной.

Стоимость ремонта (с з/ч) АКПП 5HP19 для BMW от 1600 рублей Стоимость б/у АКПП 5HP19 для BMW 900 рублей Снятие и установка АКПП продольного расположения от 200 рублей

Мы предпочли б/у коробку передач, которую нам предоставила компания «АвтоСтронг-М» и бесплатно доставила на СТО вместе с двигателем. Всем своим клиентам наш партнер предоставляет возможность проверки б/у двигателей в течение 30 дней, а АКПП — в течение 14 дней. Это достаточный срок для того, чтобы установить агрегаты и оценить их работоспособность.



До снятия с машины-донора наш 2,8-литровый мотор работал прекрасно и без ошибок. И пробег приятный: 117 тысяч миль (189 тысяч км)

Также при выборе запчастей и агрегатов на сайте «АвтоСтронг-М» можно увидеть фото автомобиля, с которого они были сняты. В нашем случае и двигатель, и АКПП были демонтированы с BMW 7-й серии (E38) с пробегом по спидометру всего 189 тысяч км. То есть пробег этих агрегатов почти вдвое меньше, чем у оригинальных агрегатов (напомним, пробег нашей машины составляет 302 тысячи км).



Б/у двигатель и АКПП, которые мы используем, были сняты с BMW 728i 2000 года выпуска

Замена двигателя

Во многих случаях двигатель приходится снимать с автомобиля и при капитальном ремонте. При замене двигателя без демонтажа никак не обойтись.

У опытного мастера на демонтаж относительно небольшого двигателя уходит около 6−8 часов. Любопытно, что в зависимости от конструкции автомобиля из моторного отсека вынимается либо сам двигатель, либо двигатель в паре с АКПП, либо мотор с коробкой передач, да еще вместе с подрамником и деталями передней подвески. Это как раз наш случай.



C «пятерки» двигатель и АКПП были сняты вместе с подрамником

С «пятерки» BMW двигатель удобнее снять вместе с подрамником, на котором закреплены рычаги подвески с поворотными кулаками, тормозными дисками и амортизаторами.

Здесь же установлена и рулевая рейка, из которой, напомним, у нас очень сильно вытекает масло. Поэтому ее замену мы решили отложить до снятия двигателя. Обычно же для демонтажа рулевой рейки на BMW приходится вывешивать двигатель, приподнимая его над опорами и подрамником.



Старые двигатель и АКПП сняты

После демонтажа с кузова старый двигатель нужно снять с подрамника и «разлучить» его с АКПП. Затем начинается сборка в обратном порядке, но уже с новым исправным б/у двигателем и новой АКПП. Эта процедура занимает 8−12 часов. В итоге на снятие и установку силового агрегата и «автомата» у нас ушло чуть больше двух рабочих дней.



Исправные б/у двигатель и АКПП готовы к установке на автомобиль

После замены двигателя, как бывшего в эксплуатации, так и прошедшего капиталку, необходимо заменить все расходные детали, залить новые технические жидкости, «заправить» кондиционер. На эти хлопоты придется потратить 300−400 рублей. Работа по снятию и установке двигателя обойдется в 400−600 рублей.

Важная особенность установки и запуска БУ двигателя Установка мотора должна производиться квалифицированными мастерами, которые не только правильно его смонтируют и заменят все технические жидкости и расходники, но также грамотно подготовят мотор к запуску. Очень важно избавиться от последствий гибели предыдущего мотора. Например, совсем не лишней будет мойка впускного коллектора, особенно если он заимствован со старого развалившегося мотора. Запуск нового установленного двигателя необходимо производить с отключенной подачей топлива (обычно для этого вынимают предохранитель топливного насоса), чтобы дать возможность масляному насосу прокачать масло по системе смазки без нагрузки на пары трения двигателя.



Замена 6-цилиндрового двигателя производится за два дня

При замене двигателя на подрамник была установлена исправная рулевая рейка (240 рублей) и правая гидравлическая опора двигателя (30 рублей), предоставленные компанией «АвтоСтронг-М».



Вместо старой текущей рейки установили исправную б/у. Оригинальный подрамник был отмыт от обильных следов гидравлического масла и грязи

Когда двигатель, АКПП и подрамник заняли свое место на автомобиле, были заменены ремни навесных агрегатов, залиты новые моторное и гидравлическое масло, заменен антифриз, установлены новые фильтры. «Автомат» также был заправлен новым маслом с заменой фильтра. Настала пора запускать мотор. К нашему восторгу он завелся моментально и работает без проблем.



Работа была закончена рано утром. Новый двигатель успешно завелся

Сейчас новый мотор работает прекрасно и без нареканий, а замененный «автомат» радует плавными и расторопными переключениями. Результат достигнут — автомобиль возвращается к жизни, избавляется от проблем и молодеет на глазах. Интересно, имеем ли мы сейчас моральное право «отмотать» пробег хотя бы на треть?



Отныне нашу «пятерку» будет приводить в движение новое 6-цилиндровое «сердце» увеличенного рабочего объема

Впереди у нас еще немало работы. Самое время придать нарядный вид помолодевшему шасси нашей подопечной. Совсем скоро мы приступим к кузовным работам с заменой всех ржавых деталей на целые и покраске кузова.

Партнер проекта:





Компания «АвтоСтронг-М» — один из крупнейших поставщиков б/у запчастей с собственных авторазборок в Европе, США и Корее. Мы предлагаем широкий ассортимент деталей, узлов, трансмиссий и двигателей к автомобилям с честной гарантией и быстрой доставкой.

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