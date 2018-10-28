Инфантил не хочет секса и рождения детей. Психолог о том, как инфантилизм разрушает отношения

Инфантилизм — отставание в развитии (психическом, физическом, социальном) и частое явление для нашего времени. Попробуем вместе с психологом разобраться в причинах и последствиях для отношений и сексуальной жизни.



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Жить стало лучше, жить стало веселее: скорость и объемы внедрения технических новинок сегодня таковы, что мы не успеваем до конца освоить новый смартфон, как он становится устаревшим.

Вспомним группу «Технология», которая каких-то 28 лет назад пела: «Нажми на кнопку — получишь результат, и твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку! Ну что же ты не рад? Тебе больше не к чему стремиться».

У большинства из нас исчез стимул к развитию, к взрослению. Даже ВОЗ пошла навстречу новым поколениям, продлив период юношества до 25 лет (раньше было 20 лет для девушек и 21 год для юношей). Жизнь населения планеты в целом стала лучше (дети в Африке голодали и умирали всегда, мы просто об этом не знали).

Как развивается инфантилизм?

Тревожные и гиперответственные родители приносят «в клювике» своим птенчикам все материальные блага и различные образовательные программы, лишь бы ничто земное не отвлекало их от интеллектуального развития.

Наши дети лишены возможности учиться коммуникации, просить, подстраиваться, конкурировать. У них всего достаточно. И теперь они оказались в своеобразном отношенческом вакууме: есть «я» и есть какие-то «другие люди», от которых мне ничего не нужно.

Как следствие: неизбежный эгоцентризм, леность, гиподинамия (путь от компьютера к холодильнику отшлифован до блеска в ночи), гиперчувствительность, ранимость, неумение активно отстаивать свои интересы и часто неспособность осознавать свои потребности и желания («памперс» всегда сухой, «кормушка» всегда полная). Это мягкий вариант.



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В варианте жестком родители продумали и запрограммировали жизнь своего ребенка до мелочей и поставили его перед необходимостью эту «свою программу его жизни» выполнять любой ценой. Обычно ценой полного подавления инициативы со стороны ребенка-подростка. На выходе получаем твердое убеждение подрастающего индивидуума: «Я — никто, мое мнение не имеет значения, мне не стоит даже пытаться брать ответственность за свою жизнь, я не справлюсь, родителям виднее», нечувствительность к своим потребностям и желаниям («Мам, я проголодался? — Нет, сынок, ты замерз!»), неумение конкурировать, зависимость от отношений.

Существует еще травматический вариант (родители-алкоголики, наркоманы, психопаты), при котором ребенок столкнулся с угрозой жизни или безопасности и неосознанно пытается вернуться в тот период своего развития, когда было еще безопасно, чаще всего в состояние младенческого слияния с родителем. Такая психологическая зависимость от значимого человека легко переходит в химическую зависимость.

Все три варианта развития (вернее, недоразвития) личности — повод обратиться за помощью к специалисту, психологу или психотерапевту.

Хочется сказать пару слов в защиту родителей, которые создали условия для невзросления своих детей. Нам всем хочется быть лучшими родителями в мире и исправить ошибки собственных родителей, допущенных в нашем воспитании. Сложно растить ребенка и не мечтать о его славном и обеспеченном будущем, сложно не хотеть, чтобы он добился того, чего не смогли мы.

Чем больше мы читаем криминальных новостей, тем больше и дольше нам хочется не выпускать из рук и из поля зрения свою кровиночку, хочется уберечь ее от плохих людей и собственных ошибок. Все наши действия по отношению к детям и действия наших родителей по отношению к нам продиктованы тревожной и слепой родительской любовью. Мы не можем изменить наше прошлое, но нам по силам изменить своё будущее.

С какими последствиями инфантилизма можно столкнуться в парных (сексуальных) отношениях?

Если вы сознательно вступили в отношения с психологически незрелым человеком, приготовьтесь его доращивать. Он будет игрив и весел, привлекателен и беззаботен, нарочито сексуален и ласков, непосредственен и непредсказуем (ему нравится нравиться окружающим). Но… глубины за его внешними проявлениями вы, скорее всего, не почувствуете.

При малейшем столкновении со сложностями в отношениях ваш незрелый партнер будет ждать от вас спасительной реакции: понимания, поддержки, угадывания его чувств и состояний, уступок, зрелости и мудрости. Сам он будет не в состоянии донести до вас свои мысли, чувства, переживания, желания.



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Инфантильный партнер не умеет поддерживать эмоциональный баланс в отношениях и удерживать границы. Он либо все время выдвигает требования заботиться о нем и не может управлять своими эмоциями в случае отказа, либо вообще не заявляет о своих потребностях, а пытается все время угадывать желания партнера и подстраиваться под его настроение в надежде, что партнер ответит на его «хорошесть» взаимной заботой и лаской. Попытки прояснить спорный вопрос с инфантилом заканчиваются слезами: «Ты меня не любишь!» или замкнутостью и молчанием: «Я не достоин любви».

В сексе незрелый партнер будет молча или почти неслышно намекать вам: «Сделай мне хорошо, но я не знаю как» или всячески будет избегать непосредственного сексуального контакта, но не скажет прямо о том, что его не устраивает. Потребность в психологическом слиянии и телесном контакте будет толкать вашего партнера к постоянным «обнимашкам» и бесконечным поцелуям, не переходящим в секс (секс — это для взрослых, а детям нужна родительская любовь).

Сексуальная связь в таких неравных отношениях первое время может быть вполне удовлетворительной для вас (все же видели в кино, как это бывает у «взрослых»). Но в последующем, если не удастся повзрослеть, игра надоедает, а глубокого сексуального удовлетворения «дети» не получают, не умеют обмениваться энергией и благодарить партнера. В паре инфантилы стремятся добрать то, чего недополучили в родительской семье — истребовать или «заслужить» любовь.

Еще одна серьезная проблема в партнерстве с незрелой личностью — невозможность продолжения рода. Любовь — самый ценный ресурс для инфантила, который не умеет любить сам и отдавать. Другой маленький ребенок — конкурент за любовь «взрослого» партнера.

Инфантильный партнер не допустит появления в системе конкурента. Даже если на сознательном уровне он будет заявлять о непреодолимом желании, почти одержимости идеей стать родителем (еще один способ понравиться «родителю» и получить его любовь), этого не произойдет, пока ваш незрелый партнер не «доберет» любви и не повзрослеет до опоры на себя (аргумент «я с 18 лет работаю» — не показатель психологической зрелости, а попытка выжить в ситуации нехватки ресурса).



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Что делать, если вы уже состоите в сложившихся отношениях с незрелым человеком и он вам дорог?

Посмотреть правде в глаза и признать, что проблема существует. Вы выбрали этого партнера сами, и картинка совместного светлого будущего вам понравилась. Признать свое разочарование партнером, не скатываясь в обесценивание. Да, он оказался не тем вдохновляющим и перспективным, каким вы его увидели (и дорисовали в своем воображении до идеала), но вас многое связывает (приятные воспоминания о первой эйфории влюбленности, общие мечты и планы, совместные приключения и переживания) и он вам, по-прежнему, дорог. Честно и без обвинений поговорить о том, что вас не устраивает в ваших отношениях и поведении партнера. Он не виноват в том, каким образом сложились условия его психологического созревания, но он может взять на себя свою часть ответственности за изменение отношений и свой личностный рост. Приготовьтесь поддерживать вашего партнера в его сознательных усилиях на пути взросления. Но не переусердствуйте в контроле за его изменениями и не сопровождайте его рост моральным давлением и манипуляциями. Примите на себя роль наблюдателя и делитесь своими чувствами в связи с его изменениями. Спокойно переносите откаты партнера в «детскую» позицию, они неизбежны, но ситуативны (мы все устаем стараться время от времени). Он будет делать попытки снова и снова, ведь вы ему очень дороги. В минуты обоюдного отчаяния и моральной усталости (лучше не доводить до такого состояния) не пренебрегайте помощью специалиста. Это поможет вам сохранить ресурс и отношения.

Об авторе:

Гештальт-терапевт Василина Данилова