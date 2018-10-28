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ЖКХ об инциденте с нападением крысы на ребенка: надо заварить мусоропровод
В ЖКХ Партизанского района Минска прокомментировали инцидент с нападением крысы на 12-летнюю девочку.
Напомним,
Как сообщили корреспонденту агентства
Также коммунальщики утверждают, что жителям подъезда давно предлагали заварить мусоропровод, чтобы отрезать крысам путь в подъезд, однако люди отказались. В понедельник снова проведут опрос и если соберут подписи по меньшей мере 51% жителей подъезда, мусоропровод закроют.
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В ЖКХ Партизанского района Минска прокомментировали инцидент с нападением крысы на 12-летнюю девочку.
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