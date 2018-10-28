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ЖКХ об инциденте с нападением крысы на ребенка: надо заварить мусоропровод

29.10.2018 09:22 — Разное | Партизан  
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В ЖКХ Партизанского района Минска прокомментировали инцидент с нападением крысы на 12-летнюю девочку.

Напомним, это случилось вечером 26 октября в доме №19 во 2-м переулке Багратиона. Сейчас ребенок получает курс инъекций против бешенства, а ее родители заявляют, что крысы завелись в подъезде давно, а коммунальные службы не реагируют на просьбы что-то с этим сделать.

Как сообщили корреспонденту агентства "Минск-Новости" в КУП "ЖКХ Партизанского района», ежемесячно в доме травят крыс в плановом порядке. Также бывают дополнительные санитарные обработки. Как раз такая случилась 22 октября в связи с поступлением заявки от жителей, которые жаловались на крыс в подъезде. Специалисты отмечают, что после так называемой дератизации крысам свойственно активизироваться и выбегать из подвалов в подъезды. Они забираются наверх через мусоропровод, который давно нуждается в ремонте.

Также коммунальщики утверждают, что жителям подъезда давно предлагали заварить мусоропровод, чтобы отрезать крысам путь в подъезд, однако люди отказались. В понедельник снова проведут опрос и если соберут подписи по меньшей мере 51% жителей подъезда, мусоропровод закроют.

 
Теги: Минск
 
 
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В ЖКХ Партизанского района Минска прокомментировали инцидент с нападением крысы на 12-летнюю девочку.
 
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