ЖКХ об инциденте с нападением крысы на ребенка: надо заварить мусоропровод

это случилось вечером 26 октября в доме №19 во 2-м переулке Багратиона . Сейчас ребенок получает курс инъекций против бешенства, а ее родители заявляют, что крысы завелись в подъезде давно, а коммунальные службы не реагируют на просьбы что-то с этим сделать. Напомним,. Сейчас ребенок получает курс инъекций против бешенства, а ее родители заявляют, что крысы завелись в подъезде давно, а коммунальные службы не реагируют на просьбы что-то с этим сделать.





"Минск-Новости" в КУП "ЖКХ Партизанского района», ежемесячно в доме травят крыс в плановом порядке. Также бывают дополнительные санитарные обработки. Как раз такая случилась 22 октября в связи с поступлением заявки от жителей, которые жаловались на крыс в подъезде. Специалисты отмечают, что после так называемой дератизации крысам свойственно активизироваться и выбегать из подвалов в подъезды. Они забираются наверх через мусоропровод, который давно нуждается в ремонте. Как сообщили корреспонденту агентствав КУП "ЖКХ Партизанского района», ежемесячно в доме травят крыс в плановом порядке. Также бывают дополнительные санитарные обработки. Как раз такая случилась 22 октября в связи с поступлением заявки от жителей, которые жаловались на крыс в подъезде. Специалисты отмечают, что после так называемой дератизации крысам свойственно активизироваться и выбегать из подвалов в подъезды. Они забираются наверх через мусоропровод, который давно нуждается в ремонте.





Также коммунальщики утверждают, что жителям подъезда давно предлагали заварить мусоропровод, чтобы отрезать крысам путь в подъезд, однако люди отказались. В понедельник снова проведут опрос и если соберут подписи по меньшей мере 51% жителей подъезда, мусоропровод закроют.