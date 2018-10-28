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Как мухи на мёд: в течение минувшей недели украинские полицейские пресекли преступную деятельность трёх воров в законе

29.10.2018 09:20 — Разное | Партизан  
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«Законники» Джейран Хонский, Тенго Гальский и Дато Агджабединский прибыли в Украину с целью контроля над деятельностью определенных преступных группировок. Однако их планы сорвали сотрудники недавно созданного Департамента стратегических расследований, сообщает https://www.npu.gov.ua/ пресс-служба Национальной полиции.

Как мухи на мёд: в течение минувшей недели украинские полицейские пресекли преступную деятельность трёх воров в законе
Тенго Гальский
По данным полицейских,  41-летний вор в законе Джейран Хонский, он же Джейран Кинцурашвили, ехал в Украину, чтобы руководить преступными группами автоугонщиков. Авторитета задержали 25 октября в аэропорту Харькова и ближайшим рейсом отправили в Турцию. Решением Службы безопасности Украины Кинцурашвили на 5 лет запрещен въезд в страну.   


Джейран Хонский


Воры в законе 36-летний Тенгиз Чарая, он  же Тенго Гальский, и  32-летний   Джавид Мамедов (Дато Агджабединский) неоднократно выдворялись с территории Украины, но незаконным путем возвращались в страну снова. Тенго Гальский в апреле этого года принудительно выдворяли с запретом появляться в Украине до 2021 года. Но он вновь вернулся, чтобы курировать группировки, специализирующиеся на квартирных кражах. 

Тенго Гальский был задержан 26 октября в Киеве. В настоящее время он находится в пункте временного пребывания иностранцев. Уроженец Азербайджана Дато Агджабединский намеревался присматривать за своими земляками в Киевской области.  27 октября его выдворили из Украины с запретом въезда на 10 лет. Примечательно, что для Дато в текущем году это уже четвертая депортация, а для  Тенго Гальского – пятая за последние два года. 



Дато Агджабединский

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook пояснил, что в ходе бесед воры в законе сообщили, что приехали в Украину «отдыхать и лечиться». «Почему же эти подонки ежедневно едут в нашу страну со всего мира, но так боятся возвращаться в свои родные страны Грузию и Азербайджан? Это вопрос к нашему законодательству и пока не будет ужесточено законодательство до тех пор, как пчелы на мед, будут «воры в законе» приезжать к нам «на лечение», -- написал генерал, который, очевидно, имел ввиду мух, а не трудолюбивых и полезных пчел.


 
 
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«Законники» Джейран Хонский, Тенго Гальский и Дато Агджабединский прибыли в Украину с целью контроля над деятельностью определенных преступных группировок....
 
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