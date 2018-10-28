Как мухи на мёд: в течение минувшей недели украинские полицейские пресекли преступную деятельность трёх воров в законе

По данным полицейских, 41-летний вор в законе Джейран Хонский, он же Джейран Кинцурашвили, ехал в Украину, чтобы руководить преступными группами автоугонщиков. Авторитета задержали 25 октября в аэропорту Харькова и ближайшим рейсом отправили в Турцию. Решением Службы безопасности Украины Кинцурашвили на 5 лет запрещен въезд в страну.









Джейран Хонский









Воры в законе 36-летний Тенгиз Чарая, он же Тенго Гальский, и 32-летний Джавид Мамедов (Дато Агджабединский) неоднократно выдворялись с территории Украины, но незаконным путем возвращались в страну снова. Тенго Гальский в апреле этого года принудительно выдворяли с запретом появляться в Украине до 2021 года. Но он вновь вернулся, чтобы курировать группировки, специализирующиеся на квартирных кражах.





Тенго Гальский был задержан 26 октября в Киеве. В настоящее время он находится в пункте временного пребывания иностранцев. Уроженец Азербайджана Дато Агджабединский намеревался присматривать за своими земляками в Киевской области. 27 октября его выдворили из Украины с запретом въезда на 10 лет. Примечательно, что для Дато в текущем году это уже четвертая депортация, а для Тенго Гальского – пятая за последние два года.













Дато Агджабединский





Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook пояснил, что в ходе бесед воры в законе сообщили, что приехали в Украину «отдыхать и лечиться». «Почему же эти подонки ежедневно едут в нашу страну со всего мира, но так боятся возвращаться в свои родные страны Грузию и Азербайджан? Это вопрос к нашему законодательству и пока не будет ужесточено законодательство до тех пор, как пчелы на мед, будут «воры в законе» приезжать к нам «на лечение», -- написал генерал, который, очевидно, имел ввиду мух, а не трудолюбивых и полезных пчел.



