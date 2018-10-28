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Пентагон осуществил беспрецедентную поставку боеприпасов в Европу

29.10.2018 09:15 — Разное | Партизан  
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В октябре Пентагон поставил на авиабазу ВВС США «Рамштайн» в Германии около ста контейнеров с различными вооружениями и снаряжениями.



Об этом сообщается на сайте базы.

Это крупнейшая для США поставка боеприпасов в Европу с 1999 года, когда американские ВВС осуществили более 900 воздушных рейдов на Югославию.

Отмечается, что содержимое контейнеров предназначено для обеспечения «оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных игроков».

Авиабаза «Рамштайн» является крупнейшим заграничным опорным пунктом американских Военно-воздушных сил. Здесь также располагается штаб-квартира ВВС США в Европе и, предположительно, центр управления полетами военных беспилотников.

 
 
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В октябре Пентагон поставил на авиабазу ВВС США «Рамштайн» в Германии около ста контейнеров с различными вооружениями и снаряжениями.
 
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