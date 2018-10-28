Пентагон осуществил беспрецедентную поставку боеприпасов в Европу









Об этом сообщается на сайте базы.





Это крупнейшая для США поставка боеприпасов в Европу с 1999 года, когда американские ВВС осуществили более 900 воздушных рейдов на Югославию.





Отмечается, что содержимое контейнеров предназначено для обеспечения «оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных игроков».





Авиабаза «Рамштайн» является крупнейшим заграничным опорным пунктом американских Военно-воздушных сил. Здесь также располагается штаб-квартира ВВС США в Европе и, предположительно, центр управления полетами военных беспилотников.