В Индонезии разбился «Боинг». На борту было 188 человек

В 6:20 по местному времени из Джакарты вылетел самолёт индонезийской авиакомпании Lion air. Через 13 минут он пропал над Яванским морем. Экстренные службы быстро обнаружили, что он потерпел крушение, и нашли точное место, где это случилось. Предварительно сообщается, что на борту было 188 человек, пишет ТАСС.

Самолёт пропал с радаров через 13 минут после взлёта. Он летел из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка. По данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты самолетов, лайнер исчез над Яванским морем.