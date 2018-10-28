|
В Индонезии разбился «Боинг». На борту было 188 человек
>
В 6:20 по местному времени из Джакарты вылетел самолёт индонезийской авиакомпании Lion air. Через 13 минут он пропал над Яванским морем. Экстренные службы быстро обнаружили, что он потерпел крушение, и нашли точное место, где это случилось. Предварительно сообщается, что на борту было 188 человек,
Самолёт пропал с радаров через 13 минут после взлёта. Он летел из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка. По данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты самолетов, лайнер исчез над Яванским морем.
Глава Lion Air Эдвард Сираит
Сообщается, что экстренные службы уже нашли место падения самолёта. Он упал в море около острова Ява в районе провинции Западная Ява. «Мы еще не знаем, есть ли выжившие, мы надеемся, что есть», −
Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями уточнил, что на борту было 178 взрослых пассажиров, три ребенка и семь членов экипажа. Также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 6:20 по местному времени из Джакарты вылетел самолёт индонезийской авиакомпании Lion air. Через 13 минут он пропал над Яванским морем. Экстренные службы быстро...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)