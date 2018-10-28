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В Индонезии разбился «Боинг». На борту было 188 человек

29.10.2018 09:16 — Разное | KYKY  
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В 6:20 по местному времени из Джакарты вылетел самолёт индонезийской авиакомпании Lion air. Через 13 минут он пропал над Яванским морем. Экстренные службы быстро обнаружили, что он потерпел крушение, и нашли точное место, где это случилось. Предварительно сообщается, что на борту было 188 человек, пишет ТАСС.

Самолёт пропал с радаров через 13 минут после взлёта. Он летел из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка. По данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты самолетов, лайнер исчез над Яванским морем.

Глава Lion Air Эдвард Сираит отказался комментировать ситуацию: «В настоящий момент мы не можем давать комментарии. Мы пытаемся собрать всю информацию и данные».

Сообщается, что экстренные службы уже нашли место падения самолёта. Он упал в море около острова Ява в районе провинции Западная Ява. «Мы еще не знаем, есть ли выжившие, мы надеемся, что есть», − сказал представитель экстренных сдужб.

Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями уточнил, что на борту было 178 взрослых пассажиров, три ребенка и семь членов экипажа. Также сообщается, что самолёт начали эксплуатировать только в августе 2018 года − он был в хорошем состоянии.

 
 
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В 6:20 по местному времени из Джакарты вылетел самолёт индонезийской авиакомпании Lion air. Через 13 минут он пропал над Яванским морем. Экстренные службы быстро...
 
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