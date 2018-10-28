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У известной моральной дилеммы не оказалось универсального решения
В ходе эксперимента Moral Machine были собраны мнения 2,3 млн людей из 233 стран о том, какими моральными принципами должны руководствоваться самоуправляемые автомобили в аварийных ситуациях, когда человеческих жертв избежать невозможно и нужно выбрать меньшее из зол. Респонденты из разных стран разошлись во мнениях по многим пунктам. Исследование показало, что разработать универсальный «моральный закон» для самоуправляемых машин будет непросто, пишет издание «
Беспилотные автомобили, возможно, уже очень скоро начнут входить в наш обиход. Однако их разработка сталкивается с разнообразными моральными проблемами. В частности, неясно, как должны вести себя самоуправляемые автомобили в аварийных ситуациях, когда от решения, принятого искусственным интеллектом, зависит распределение рисков между людьми. Ожидается, что беспилотные автомобили будут попадать в такие ситуации реже, чем машины, управляемые живыми водителями. Но всё же иногда это обязательно будет происходить, а значит, искусственный интеллект должен быть готов к решению моральных дилемм в духе «Проблемы вагонетки».
Чтобы оценить перспективы создания универсального «морального кода» для самоуправляемых машин, международная команда социологов, психологов и специалистов по искусственному интеллекту во главе с Иядом Рахваном (
Во всех случаях пользователь должен указать, как следует поступить беспилотному автомобилю в критической ситуации с участием двух групп людей (или домашних животных). Каждая из двух групп включает от 1 до 5 персонажей. В зависимости от принятого решения одна из групп погибнет, а другая будет спасена.
В каждой дилемме участвует едущий по дороге беспилотный автомобиль, у которого внезапно отказали тормоза, а перед ним кто-то переходит дорогу (либо «законно», как на рис. 1, либо «незаконно» — на красный свет). В одних дилеммах искусственный интеллект должен выбрать, какую из двух групп пешеходов сбить (а пассажирам при этом ничто не угрожает), в других выбор осуществляется между гибелью пассажиров и пешеходов, как на рис. 1.
Персонажи, участвующие в дилеммах, различаются по полу, возрасту (младенцы в колясках, дети, взрослые, пожилые), физической форме (люди с избыточным весом, обычные люди и спортсмены), социальному статусу (бездомные, обычные люди и начальники) и видовой принадлежности (кроме людей, среди персонажей встречаются собаки и кошки). Программа генерирует дилеммы на основе алгоритма, позволяющего при анализе ответов по отдельности оценить влияние следующих девяти факторов:
Исследователям удалось собрать почти 40 млн ответов (решений отдельных дилемм) от жителей 233 стран. Кроме того, большинство участников заполнили анкету, в которой указали свой возраст, пол, образование, ежегодный доход, отношение к религии и политические взгляды.
Респонденты сделали уверенный выбор в пользу спасения людей (а не собак и кошек) и больших групп (а не маленьких). Почти столь же уверенно участники опроса «проголосовали» за спасение молодых, законопослушных (переходящих дорогу на зеленый свет) и высокостатусных людей. Менее значимыми, но все же положительными факторами оказались хорошая физическая форма и принадлежность к женскому полу. Кроме того, респонденты были в среднем чуть более склонны делать выбор в пользу пешеходов (а не пассажиров) и в пользу того, чтобы автомобиль продолжал ехать прямо, а не сворачивал на другую полосу.
Исследователи не обнаружили достоверной связи между этическими предпочтениями респондентов и шестью учтенными индивидуальными характеристиками (пол, возраст, политические взгляды, религиозность, доход, образование).
Зато обнаружились интересные закономерности в распределении этических предпочтений по странам. В анализе было учтено 130 стран с числом респондентов не менее 100. Например, в странах Южного кластера сильны установки, требующие спасать в первую очередь женщин, детей и высокостатусных людей, тогда как жители стран Восточного кластера скорее отдадут предпочтение законопослушным (тем, кто переходит улицу на зеленый свет).
Все страны распались на три кластера, условно обозначенные исследователями как Западный, Восточный и Южный. Для трех кластеров характерны очень разные представления о том, как должны вести себя беспилотные машины в критических ситуациях. Например, в Южном кластере преобладают идеи о необходимости спасать прежде всего детей и женщин, тогда как жители Восточного кластера отдают предпочтение законопослушным пешеходам и не ставят жизнь молодых намного выше жизни старших.
Эти результаты подчеркивают то, что уже давно известно специалистам по изучению человеческой морали: этические установки, принятые в разных странах и регионах, далеко не универсальны. Поэтому разработать единый «моральный закон» для управляемых искусственным интеллектом машин будет очень непросто.
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Исследование показало, что разработать универсальный "моральный закон" для самоуправляемых машин будет непросто.
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