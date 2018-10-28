Чей велосипед?

Сморгонским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения дорожного велосипеда марки «Аист», который был похищен в ночь на 11.07.2018 года от здания общежития, расположенного по адресу: г. Сморгонь, ул. Молодежная, д. 8.

Отличительные особенности дорожного велосипеда: закрытая рама зеленого цвета, диаметр колёс 28, скорость - 1, год выпуска (согласно серийному номеру) - 2005, данные маркировки на раме велосипеда: «АИСТ МОТОВЕЛО СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ», серийный номер - 059627-05. На раме велосипеда имеются незначительные повреждения лакокрасочного покрытия, следы коррозии. Отсутствуют: насос, защита цепи, светоотражающие элементы на раме.

Сморгонский РОСК обращается с просьбой к гражданам, которые обладают какой-либо информацией о владельце указанного дорожного велосипеда, сообщить об этом по тел. 8 (01592) 4-20-38, либо лично явиться в Сморгонский РОСК.





