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Чей велосипед?

29.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Сморгонским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения дорожного велосипеда марки «Аист», который был похищен в ночь на 11.07.2018 года от здания общежития, расположенного по адресу: г. Сморгонь, ул. Молодежная, д. 8.

Отличительные особенности дорожного велосипеда: закрытая рама зеленого цвета, диаметр колёс 28, скорость - 1, год выпуска (согласно серийному номеру) - 2005, данные маркировки на раме велосипеда: «АИСТ МОТОВЕЛО СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ», серийный номер - 059627-05. На раме велосипеда имеются незначительные повреждения лакокрасочного покрытия, следы коррозии. Отсутствуют: насос, защита цепи, светоотражающие элементы на раме.

Сморгонский РОСК обращается с просьбой к гражданам, которые обладают какой-либо информацией о владельце указанного дорожного велосипеда, сообщить об этом по тел. 8 (01592) 4-20-38, либо лично явиться в Сморгонский РОСК.

Чей велосипед?

 
 
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Сморгонским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения дорожного велосипеда марки...
 
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