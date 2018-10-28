В документах Word обнаружена новая опасная уязвимость

Исследователи в области кибербезопасности из организации Cymulate обнаружили новый способ заражения компьютеров пользователей через видео, встроенные в файлы Microsoft Word. Об этом специалисты сообщили в своем блоге , пишет Lenta.ru .



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Чтобы воспользоваться уязвимостью, киберпреступники встраивают в документ видео, взятое с любого интернет-ресурса, а также редактируют файл document.xml и меняют ссылку на видео. По ней в браузере Internet Explorer загружается вредоносный код.

Специалистам из Cymulate удалось самостоятельно создать такой зараженный файл. По их словам, изменить параметр embeddedHtml внутри XML-файла (именно там можно заменить существующий код на любой другой) оказалось несложно.

При открытии таких документов Microsoft Word система безопасности не отображает предупреждение о возможной угрозе.

Исправить эту проблему целиком пока невозможно. Исследователи рекомендовали пользователям блокировать текстовые документы, содержащие встроенное видео.

В апреле хакеры организовали масштабную киберкампанию, направленную на финансовые и IT-организации. Основным инструментом злоумышленников стали фишинговые письма с файлами Microsoft Word, содержащие зараженные элементы.