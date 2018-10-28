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В Грузии назначен второй тур президентских выборов

29.10.2018 09:58 — Разное | Аргументы и факты  
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В Грузии назначен второй тур президентских выборов
Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные сегодня Центризбиркомом республики.

В Грузии назначен второй тур президентских выборов 28 октября в Грузии проходят президентские выборы

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает на выборах правящая партия "Грузинская мечта", набрала 38,66% - всего за нее проголосовало около 615 тыс. человек. Во втором туре ей будет противостоять кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - он набрал около 600 тыс. голосов, или 37,7%.

Третье место на выборах занял кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, за него свои голоса отдали около 175 тыс. человек (10,97%). За лидера Лейбористской партии Шалву Нателашвили проголосовало 3,76% избирателей.

Второй тур президентских выборов в Грузии состоится не позднее 1 декабря.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Ни один из претендентов на пост президента Грузии на выборах главы государства не преодолел необходимый для победы в первом туре барьер в 50% голосов после подсчета...
 
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