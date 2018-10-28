В Грузии назначен второй тур президентских выборов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные сегодня Центризбиркомом республики.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает на выборах правящая партия "Грузинская мечта", набрала 38,66% - всего за нее проголосовало около 615 тыс. человек. Во втором туре ей будет противостоять кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - он набрал около 600 тыс. голосов, или 37,7%.

Третье место на выборах занял кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, за него свои голоса отдали около 175 тыс. человек (10,97%). За лидера Лейбористской партии Шалву Нателашвили проголосовало 3,76% избирателей.

Второй тур президентских выборов в Грузии состоится не позднее 1 декабря.