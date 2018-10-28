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Арина Соболенко осталась на 12-й позиции в рейтинге WTA

29.10.2018 09:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Арина Соболенко осталась на 12-й позиции в рейтинге WTA
Фото из открытых источников

Белоруска Арина Соболенко занимает 12-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе Арина Соболенко не играла, в ее активе осталось 3145 очков.

Александра Саснович находится на 30-й строке (1570 очков), Виктория Азаренко занимает 52-е место (1051), у Веры Лапко 65-я позиция (896).

Победительница итогового турнира WTA украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с 7-го на 4-е место, финалистка американка Слоан Стивенс осталась на 6-й позиции.

В тройке лидеров изменений не произошло - впереди по-прежнему румынка Симона Халеп, второй идет немка Ангелика Кербер, на третьем месте датская теннисистка Каролин Возняцки.

Арина Соболенко на текущей неделе выступит на турнире WTA Elite Trophy с призовым фондом $2,3 млн в китайском Чжухае.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Александра Саснович находится на 30-й строке (1570 очков), Виктория Азаренко занимает 52-е место (1051), у Веры Лапко 65-я позиция (896).
 
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