Сегодня свой профессиональный праздник дорожники и автомобилисты Беларуси





28 октября отмечают свой профессиональный праздник дорожники и автомобилисты Беларуси.

ДРСУ №108 уже 60 лет обеспечивает надлежащее танспортно-эксплуатационное состояние дорог общего пользования Дубровенского района и гарантирует безопасное движение и комфорт пассажиров. О том, какие задачи решает относительно небольшой коллектив филиала Дубровенского дорожно-ремонтного строительного управления нам рассказывает Владимир ЧЕНТОРИЦКИЙ, начальник филиала.

—Этот год выдался еще более напряженным, чем год подготовки к «Дажынкам», которые прошли в Дубровно. Выручка за 9 месяцев возросла к уровню прошлого года и составила 117,4%. Т.е. на семнадцать процентов больше, чем в прошлом году мы выполнили объем работ. Но это очень хорошо: когда есть работа, есть зарплата. Первый квартал мы работали в штатном режиме: борьба с гололедом, расчистка снежных заносов. С марта филиал приступил к проведению капитального ремонта дорог, а с апреля приступили к текущему.

За это время завершена вторая очередь капитального ремонта дороги Дубровно-Сова. В прошлом году от поворота на Сипищево мы дошли до поворота на Волево. А в этом году прошли еще 1380 метров, затратив 517 тыс. рублей. До Добрыни остается довести 2,9 км. Очень хочется завершить это направление, но пока это желание сдерживают финансовые вопросы, — говорит Владимир Чеславович.

Однако в филиале не сидят сложа руки, а прорабатывают различные варианты выхода из ситуации. Так, современные технологии позволяют перевести гравийку в асфальто-бетонное покрытие не с капитальными затратами, а по текущему ремонту, что в последующие годы планируют применить на практике.

— С апреля мы полностью включились в выполнение задачи, которую поставил Президент: за три года привести в порядок все местные дороги, — продолжает вводить в курс дела руководитель филиала. — В текущем году по этой программе мы завершаем ремонт 8 километров дороги Дубровно-Ляды. Ремонт проводили на самых плохих участках: в Савино 900 метров; в районе Красной Слободы — 2,6 км., в Козь¬янах — 600 метров. Основные работы велись в районе Ростково и Калиновки. На данный момент осталось порядка 1,9 км в районе Калиновки. Эти работы планируем завершить в ноябре. На ремонтируемых участках протяженностью 6,1 км устроены выравнивающие слои и поверхностная обработка. Делая ремонт, сразу меняли автобусные остановки, ставили новые современные павильоны, оборудовали площадки для пассажиров, укрепляли обочины. На весь этот объем работ затрачено 734 тыс.рублей, — по памяти называл цифры и объемы Владимир Ченторицкий.

Он считает, что любое производство должно держаться на соблюдении двух принципов:

— Филиал работает для получения прибыли, а человек ходит на работу для получения зарплаты. Это два главных критерия работы. И мы делаем все для того, чтобы человек, работающий в нашем коллективе, работал и зарабатывал.

Поэтому мы беремся за любую работу, много работаем по договорам. Сейчас в Болбасово приводим в порядок дворовые территории. Совместно с ДРСУ Докшиц и Лепеля делаем детскую площадку, устанавливаем тренажеры, игровые комплексы. Это нормальная практика: в год подготовки к «Дажынкам» у нас работали дорожники из Верхнедвинска, Толочина, Чашник, Орши.

Благодаря выполнению этих объемов производительность труда в нашем коллективе за 9 месяцев 42,16 тысячи рублей на одного человека. По этому показателю мы находимся на 4 месте среди 21 филиала в области. Филиал работает с рентабельностью 8,5% — это тоже хороший показатель. А раз есть прибыль, значит есть и зарплата. За сентябрь средняя заработная плата составила 973 рубля.

Конечно, за каждой цифрой стоит человек. В.Ч.Ченторицкий во время разговора не раз подчеркнул, что ДРСУ №108 уже завоевало авторитет у заказчиков своей добросовестностью и качеством работы.

— Все знают, что мы — надежные, мы не подведем. Нам можно доверять. В нашем коллективе работает 48 человек, это костяк профессионалов, ответственных и работящих. В нашем коллективе треть — это ветераны отрасли. Это звание присваивается тем, кто отработал непрерывно в нашей системе 20 лет. Мы рады, что в этом году это звание получат Татьяна Анищенко, бухгалтер, и начальник участка автотранспортных и дорожно-строительных машин Владимир Евменов.

Главная забота этого коллектива — содержание дорог. В Дубровенском районе — 494 км дорог: из них 158 км асфальтобетонных, 224 км — гравийных, 109 км — грунтовых улучшенных, 2,7 км — грунтовых естественных и 37 мостов протяженность 760 метров.

—Иногда жители района недовольны состоянием дорог. Но, поверьте, мы делаем все, что в наших финансовых силах. Если бы увеличить хотя бы на 40% финансирование на содержание дорог, мы сняли бы многие вопросы. Поэтому мы призываем всех к бережному отношению к дорогам, чтобы, к примеру, не тратить средства на уборку мусора по обочинам, а использовать их на ремонт, скажем, выбоин на дороге.

Сейчас на повестке дня обеспечение безопасности движения в зимний период. Могу сказать, что к зиме мы готовы: создан необходимый запас смеси для борьбы со скользкостью, подготовлено все оборудование, закуплены запчасти. Поэтому я думаю, что мы справимся, — заверил начальник ДРСУ №108.

А тем, кто читает эти строки с некоей долей скептицизма, я предлагаю представить себя в тридцатиградусную жару в полном спецодеянии рядом со 140-градусным асфальтом, или в кромешной тьме вьюжной ночи, или под ставшим уже привычным зимним ледяным дождем… Представили? Так давайте с благодарностью подумаем о тех людях, которые делают все от них зависящее для нашего комфорта и без¬опасности. С праздником, автомобилисты и дорожники Дубровенского района!

Без малого 40 лет за баранкой — водитель ДРСУ №108 Василий ДЕРЕВЯШКО.

Закончил курсы ДОСААФ, после армии стал работать водителем. МАЗ-5551 — самая большая машина в филиале, в руках опытного водителя работает безотказно вот уже 9 лет.

—Летом доставляем заказчикам асфальт. Привозим из Орши щебень и соль, а зимой ставим пескач, цепляем лопату и ведем расчистку и посыпку дорог. Бывает что и 300 километров за сутки по району наезжаем. А так по всей области работали, помогали готовиться к «Дажынкам» в Городке, Сенно, Толочине. Сейчас вот помогаем благоустаивать Оршанщину, — рассказывает о своих рабочих буднях Василий Деревяшко.

Уроженец Борисовского района, всю сознательную жизнь прожил на Дубровенщине, ставшей ему второй малой родиной. Здесь вырастил дочерей, помогает стать на ноги внукам. Он сам все время в дороге и делает все возможное для того, чтобы дороги нашего района были удобными и безопасными в любое время года.

Алеся ГОЛЕШОВА — начальник планово-производстенного сектора ДРСУ №108.

После окончания экономического факультета БГСХА второй год работает в филиале.

Просто кабинетной свою работу не считает: с мастером выезжают на объект, производят на месте оценку объема выполненных работ.

—Работать интересно. Каждый объект — это гарантированно новые знания, новый опыт. Мне нравится, что руководство в постоянном поиске фронтов работы. А мы стараемся держать руку на пульсе времени и видеть перспективы, к которым надо стремиться, — говорит Алеся Голешова.