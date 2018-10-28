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2 пожара произошло в эти выходные в Столинском районе

29.10.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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2 пожара произошло в эти выходные в Столинском районе

В эти выходные на Столинщине произошло 2 пожара.

Как сообщает Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, 27 октября около 15.30 в д. Велемичи  на ул. Красноармейской произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионеру 1961 года рождения. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество. 

28 октября примерно в 13.20 в д. Нижний Теребежов  на ул. Кирова произошел пожар в деревянном жилом доме, принадлежащем гр-ну 1966  года рождения. Огнем поврежден матрац.

В обоих случаях причина пожара устанавливается.

Вероника ГЕЙДЕН

 
 
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В эти выходные на Столинщине произошло 2 пожара. Как сообщает Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, 27 октября около 15.30 в д. Велемичи 
 
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