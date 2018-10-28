2 пожара произошло в эти выходные в Столинском районе





В эти выходные на Столинщине произошло 2 пожара.

Как сообщает Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, 27 октября около 15.30 в д. Велемичи на ул. Красноармейской произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионеру 1961 года рождения. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество.

28 октября примерно в 13.20 в д. Нижний Теребежов на ул. Кирова произошел пожар в деревянном жилом доме, принадлежащем гр-ну 1966 года рождения. Огнем поврежден матрац.

В обоих случаях причина пожара устанавливается.

Вероника ГЕЙДЕН