Сноп искр: тяжелая посадка истребителя F-15 попала на видео

Экстренная посадка истребителя F-15 с выпущенным тормозным гаком попала на видео . Самолет в течение нескольких минут пытался приземлиться на взлетную полосу, но каждый раз будто подпрыгивал вверх и пилот с трудом удерживал равновесие.

Emergency Landing yapan bir F-15. Kanca sadece uçak gemisi konuşlu uçaklarda olmuyormuş. pic.twitter.com/FOSh9RZVEa — A_Emre_S (@aemres78) 28 октября 2018 г.

Как только пилоту удалось выровнять машину, истребитель совершил посадку. Дата и подробности инцидента не известны. Обозреватель издания The Drive предполагает, что место действия — авиабаза Лейкенхит в Великобритании.

F-15 — американский истребитель четвертого поколения, созданный для завоевания господства в воздухе. С момента входа в строй в 1976 году эти истребители отлично показали себя в боях, сбив порядка 100 самолетов и вертолетов противника, среди которых много советских машин.