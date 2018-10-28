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Сноп искр: тяжелая посадка истребителя F-15 попала на видео

29.10.2018 10:10 — Разное | Tut.by  
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Экстренная посадка истребителя F-15 с выпущенным тормозным гаком попала на видео. Самолет в течение нескольких минут пытался приземлиться на взлетную полосу, но каждый раз будто подпрыгивал вверх и пилот с трудом удерживал равновесие.

Как только пилоту удалось выровнять машину, истребитель совершил посадку. Дата и подробности инцидента не известны. Обозреватель издания The Drive предполагает, что место действия — авиабаза Лейкенхит в Великобритании.

F-15 — американский истребитель четвертого поколения, созданный для завоевания господства в воздухе. С момента входа в строй в 1976 году эти истребители отлично показали себя в боях, сбив порядка 100 самолетов и вертолетов противника, среди которых много советских машин.

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Видео с места происшествия было опубликовано в Twitter.
 
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