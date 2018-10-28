|
Сноп искр: тяжелая посадка истребителя F-15 попала на видео
Экстренная посадка истребителя F-15 с выпущенным тормозным гаком попала на
Как только пилоту удалось выровнять машину, истребитель совершил посадку. Дата и подробности инцидента не известны. Обозреватель издания
F-15 — американский истребитель четвертого поколения, созданный для завоевания господства в воздухе. С момента входа в строй в 1976 году эти истребители отлично показали себя в боях, сбив порядка 100 самолетов и вертолетов противника, среди которых много советских машин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео с места происшествия было опубликовано в Twitter.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)