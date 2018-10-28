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Команда Вороновщины выиграла областные соревнования по волейболу «Золотой колос»

29.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Команда Вороновщины выиграла областные соревнования по волейболу «Золотой колос»

В выходные в Новогрудке проходили соревнования Гродненской области среди сельских жителей по волейболу «Золотой колос». Кубок разыгрывался между командами районов. Он достался нашим спортсменам. Команда Вороновщины будет представлять Гродненскую область на республиканском этапе соревнований.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото предоставлено Эрикой КОВАЛЕНКО.

 
 
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В выходные в Новогрудке проходили соревнования Гродненской области среди сельских жителей по волейболу «Золотой колос». Кубок разыгрывался между командами...
 
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