ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидский пограничный отряд приглашает на военную службу по контракту

29.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Лидский пограничный отряд приглашает на военную службу по контракту

Командование Лидского пограничного отряда приглашает юношей достигших 18-ти летнего возраста на военную службу по контракту:

* на должности водителей (наличие водительского удостоверения категории В, С), стрелков комендантской группы, (служба в этих должностях связана в выполнением задач в управлении пограничного отряда);

* на должности инструкторов служебных собак, инспекторов пограничной службы подразделений границы (служба в этих должностях связана с несением службы на пограничных заставах и постах);

* на должности контролеров подразделений пограничного контроля (служба в этих должностях связана с оформлением граждан и транспортных средств, пересекающих государственную границу в международных пунктах пропуска). Предпочтение отдается лицам со знанием иностранного языка (английский или литовский).

*на должность инспекторов пограничных застав, постов (служба связана с выполнением задач по охране государственной границы в Ивьевском и Вороновском районах)

Требования к кандидатам:

*возраст от 18 до 35 лет;

*образование не ниже среднего;

 Обращаться по адресу: г. Лида, ул. Крупской, д.30, отдел кадров.

Справки по тел. 8-0154-55-10-16.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Командование Лидского пограничного отряда приглашает юношей достигших 18-ти летнего возраста на военную службу по контракту: * на должности водителей (наличие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Закупки вооружения: почувствуйте разницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Навiны Палесся
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика