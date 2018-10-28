Лидский пограничный отряд приглашает на военную службу по контракту





Командование Лидского пограничного отряда приглашает юношей достигших 18-ти летнего возраста на военную службу по контракту:

* на должности водителей (наличие водительского удостоверения категории В, С), стрелков комендантской группы, (служба в этих должностях связана в выполнением задач в управлении пограничного отряда);

* на должности инструкторов служебных собак, инспекторов пограничной службы подразделений границы (служба в этих должностях связана с несением службы на пограничных заставах и постах);

* на должности контролеров подразделений пограничного контроля (служба в этих должностях связана с оформлением граждан и транспортных средств, пересекающих государственную границу в международных пунктах пропуска). Предпочтение отдается лицам со знанием иностранного языка (английский или литовский).

*на должность инспекторов пограничных застав, постов (служба связана с выполнением задач по охране государственной границы в Ивьевском и Вороновском районах)

Требования к кандидатам:

*возраст от 18 до 35 лет;

*образование не ниже среднего;

Обращаться по адресу: г. Лида, ул. Крупской, д.30, отдел кадров.

Справки по тел. 8-0154-55-10-16.