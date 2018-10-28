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Как минимум до февраля порядок уплаты дорожного сбора останется прежним

29.10.2018 10:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Как минимум до февраля порядок уплаты дорожного сбора останется прежним
Фото из открытых источников

О том, как будет работать новый механизм уплаты налога, в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр ТУРЧИН: «Принцип: ездишь - плати. Выехал на машине, у тебя должна быть оплата этой госпошлины, пожалуйста, на месяц. Минимальный период - месяц. Ездишь месяц, пожалуйста, заплати за месяц. Если ты платишь сразу за год, будет понижающий коэффициент. Порядка 80 процентов от этой суммы. Мы отвязываем ее от уплаты техосмотра».

Первый вице-премьер возглавил межведомственную рабочую группу по выработке решения по вопросам определения порядка взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении. Проект согласованного решения группе нужно внести в Совмин до 1 февраля 2019 года. 

Как минимум до февраля порядок уплаты дорожного сбора останется прежним
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При этом определено, что уплату налога отвяжут от прохождения техосмотра.
 
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