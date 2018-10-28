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В Пинском районе Ford наехал на лежащего на дороге пешехода. Мужчина погиб

29.10.2018 10:34 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла в воскресенье, 28 октября, около 20.12 в Пинском районе, сообщает ГАИ Брестской области. Ford Fiesta в деревне Стытычево наехал на лежащего на проезжей части местного жителя. Мужчина умер на месте ДТП.


Ford Fiesta, за рулем которого находилась 43-летняя жительница деревни Жидче, ехал по дороге Р147 Стытычево-Невель-граница Украины. Проезжая по улице Пинской в деревне Стытычево, автомобиль наехал на лежащего на проезжей части 59-летнего местного жителя. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

За нарушение ПДД пешеход пять раз привлекался к административной ответственности. Физическое состояние погибшего будет установлено позже. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Авария произошла в воскресенье, 28 октября, около 20.12.
 
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