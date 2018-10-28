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29 октября — 100-летие ВЛКСМ
29.10.2018 — Разное | Лоевский край
Уважаемые жители Лоевского района!
Комсомол — это огромная эпоха в жизни нашей страны, наполненная энергией, любовью к Родине, энтузиазмом и творчеством миллионов молодых людей, всех, кто внес свой бесценный вклад в укрепление и развитие нашей страны. Комсомольцы всегда были на передовом крае и любой трудный путь проходили с честью. Годы революции и Гражданской войны, Великая Отечественная война и послевоенное восстановление страны, освоение космоса и целины, строительство Байкало-Амурской магистрали — вот великие вехи истории нашего государства, неразрывно связанные с комсомолом. Школа комсомола давала уроки мужества, ответственности и трудолюбия, формировала активную жизненную позицию.
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Уважаемые жители Лоевского района! Дорогие ветераны комсомола! Лоевский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов поздравляют вас со 100-летним...
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