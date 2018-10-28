29 октября — 100-летие ВЛКСМ

Уважаемые жители Лоевского района!

Дорогие ветераны комсомола!

Лоевский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов поздравляют вас со 100-летним юбилеем Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи!

Комсомол — это огромная эпоха в жизни нашей страны, наполненная энергией, любовью к Родине, энтузиазмом и творчеством миллионов молодых людей, всех, кто внес свой бесценный вклад в укрепление и развитие нашей страны. Комсомольцы всегда были на передовом крае и любой трудный путь проходили с честью. Годы революции и Гражданской войны, Великая Отечественная война и послевоенное восстановление страны, освоение космоса и целины, строительство Байкало-Амурской магистрали — вот великие вехи истории нашего государства, неразрывно связанные с комсомолом. Школа комсомола давала уроки мужества, ответственности и трудолюбия, формировала активную жизненную позицию.

Сегодня комсомол — хороший пример для молодежи, подрастающего поколения.

Дорогие комсомольцы, ветераны комсомола и молодое поколение! Искренне желаем вам здоровья, счастья, благополучия, долголетия, успехов, и, самое главное, процветания нашей Родине!

В.А. Байкова, председатель районного исполнительного комитета.

И.Н. Пастухова, председатель районного Совета депутатов.