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29 октября — 100-летие ВЛКСМ

29.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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29 октября — 100-летие ВЛКСМУважаемые жители Лоевского района!
Дорогие ветераны комсомола!
Лоевский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов поздравляют вас со 100-летним юбилеем Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи!

Комсомол — это огромная эпоха в жизни нашей страны, наполненная энергией, любовью к Родине, энтузиазмом и творчеством миллионов молодых людей, всех, кто внес свой бесценный вклад в укрепление и развитие нашей страны. Комсомольцы всегда были на передовом крае и любой трудный путь проходили с честью. Годы революции и Гражданской войны, Великая Отечественная война и послевоенное восстановление страны, освоение космоса и целины, строительство Байкало-Амурской магистрали — вот великие вехи истории нашего государства, неразрывно связанные с комсомолом. Школа комсомола давала уроки мужества, ответственности и трудолюбия, формировала активную жизненную позицию.
Сегодня комсомол — хороший пример для молодежи, подрастающего поколения.
Дорогие комсомольцы, ветераны комсомола и молодое поколение! Искренне желаем вам здоровья, счастья, благополучия, долголетия, успехов, и, самое главное, процветания нашей Родине!
В.А. Байкова, председатель районного исполнительного комитета.
И.Н. Пастухова, председатель районного Совета депутатов.

 
 
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Уважаемые жители Лоевского района! Дорогие ветераны комсомола! Лоевский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов поздравляют вас со 100-летним...
 
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