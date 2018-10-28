"Взрывные продажи 6.0" прошли в Минске

Ежегодная практическая бизнес-конференция по продажам и маркетингу "Взрывные продажи 6.0" прошла 25 октября в Минске. В этом году конференция собрала более 220 участников - собственников и руководителей компаний, а также специалистов отделов продаж и маркетинга.

Организаторами конференции является коммуникационная компания GBS. Второй год подряд стратегическим партнером форума выступил банк ВТБ (Беларусь).

В течение восьми часов 6 известных спикеров делились лучшими практиками и реализованными кейсами. Темы выступлений были, как всегда, очень актуальны: построение эффективной системы продаж, прикладное дизайн-мышление, эффективные методики работы с клиентами, управление продажами в сегменте B2B, нетворкинг и деловой этикет. Традиционно участники конференции могли задать любые интересующие вопросы спикерам и совместно обсудить наиболее актуальные темы.

"Это событие еще раз подтвердило значимость самых насущных задач бизнеса, которые мы решаем ежедневно. Правильно мотивированные продавцы, грамотное продвижение, сплоченная команда и эффективные продажи ведут компанию к успеху. Во время конференции мы сверили наши профессиональные часы, получили ответы на заданные вопросы, познакомились с новейшими трендами в сфере маркетинга и продаж, - прокомментировал директор коммуникационной компании GBS Дмитрий Костюкевич. - А значит в следующем году нас ждут "Взрывные продажи 7.0". Я в этом уверен!"

"Второй год подряд банк ВТБ (Беларусь) выступил партнером конференции "Взрывные продажи", - отметил заместитель председателя правления Павел Мандрыка. - Сложно переоценить эффективность и важность такого события для профессионалов маркетинга и продаж. Это не только погружение в сами технологии, но и встречи с коллегами, общение на самые важные для бизнеса темы, такие как командообразование, управление прибылью, работа с клиентами".

Справочно

За 6 лет проведения конференция "Взрывные продажи" собрала более 1500 участников. Среди них - руководители бизнеса, маркетологи, топ-менеджеры, коммерческие директоры, руководители отделов продаж компаний различных сфер бизнеса. За время проведения конференций более 30 экспертов поделились своими успешными практиками решения актуальных задач бизнеса.