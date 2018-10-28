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Волкеру нравится идея Европарламента о назначении спецпосланника по Донбассу и Крыму

29.10.2018 10:14 — Разное | Интерфакс  
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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает инициативу Европейского парламента о назначении специального представителя Европейского Союза по вопросам Донбасса и Крыма.

"Я считаю, что это чудесная идея. Я встречался с членами Европарламента около двух недель назад. И я призвал их продолжать держать Донбасс и Крым в фокусе их внимания", - рассказал К.Волкер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Американский дипломат выразил готовность работать совместно в случае назначения спецпредставителя ЕС.

Говоря о Донбассе, он отметил: "Люди там все еще ежедневно страдают от серьезного гуманитарного кризиса, война продолжается, там по-прежнему небезопасно, люди все еще гибнут. Нам нельзя допустить, чтобы все это исчезло из общественного сознания. Очень важно, что мы сосредоточили наше внимание на этих проблемах".

Спецпредставитель Госдепа добавил, что собирается вновь посетить Украину уже в ноябре.

25 октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС назначить спецпредставителя по делам Крыма и Донбасса. Депутаты Европарламента считают, что "было бы целесообразно назначить специального посланника ЕС для Крыма и Донбасса, ответственность которого будет распространяться также на Азовское море".

 
 
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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает инициативу Европейского парламента о назначении...
 
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