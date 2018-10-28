Названы самые популярные у белорусов автомарки

Белстат ко дню автомобилиста, который празднуется в последнее воскресенье октября, подготовил стастистику по самым популярным в Беларуси автомобильным маркам.

Замыкает первую десятку Nissan, с 79 497 зарегистрированных белорусами машин. Также в рейтинг вошли BMW (84 012), Citroen (88 085), Mercedes (91 242), Peugeot (118 826), Renault (180 743), Ford (188 230).

На третьем месте - Audi c 196 138 зарегистрированными белорусами автомобилями марки. На втором - Opel (224 743 экземпляров).

А абсолютным лидером стала марка Volkswagen (405 878).

Самой обеспеченной автомобилями областью стала Гродненская - 355 машин на тысячу человек. Минск - на четвертом месте, с 320 автомобилями на тысячу жителей (столичный регион - на втором, 332 авто на тысячу человек).