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В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет, никто не выжил
Самолет авиакомпании Lion Air утром в понедельник потерпел крушение на западе острова Ява. На борту находилось 189 пассажиров и членов экипажа. Никто не выжил.
Как сообщил журналистам представитель индонезийского Агентства аэронавигации Йоханес Сираит, незадолго до потери контакта пилот запросил возвращения в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.
Самолет упал в море и затонул.
Сотрудник индонезийского агентства судоходства со своей стороны сообщил, что к месту крушения уже прибыли несколько спасательных кораблей.
Идет поисково-спасательная операция.
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Самолет авиакомпании Lion Air утром в понедельник потерпел крушение на западе острова Ява. На борту находилось 189 пассажиров и членов экипажа. Никто не выжил. Как...
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