В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет, никто не выжил

Самолет авиакомпании Lion Air утром в понедельник потерпел крушение на западе острова Ява. На борту находилось 189 пассажиров и членов экипажа. Никто не выжил.

Как сообщил журналистам представитель индонезийского Агентства аэронавигации Йоханес Сираит, незадолго до потери контакта пилот запросил возвращения в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Самолет упал в море и затонул.

Сотрудник индонезийского агентства судоходства со своей стороны сообщил, что к месту крушения уже прибыли несколько спасательных кораблей.

Идет поисково-спасательная операция.