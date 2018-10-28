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Японская принцесса Аяко вышла замуж за простолюдина
Церемония бракосочетания принцессы Аяко и ее избранника Кэя Мориты прошла в храме Мэйдзи в Токио в понедельник, сообщает газета "Майнити".
"Прическа невесты была сделана в стиле эпохи Хэйан (794 - 1185 годы - ИФ), и (невесту - ИФ) одели в традиционное одеяние с красными и зелеными узорами. В то же время на женихе был фрак с фалдами", - отмечает издание.
28-летняя принцесса Аяко - дочь скончавшегося в 2002 году Норихито, который являлся двоюродным братом императора Японии Акихито. 32-летний муж Аяко не является аристократом, и он работает в крупной судоходной компании "Ниппон Юсен".
Газета отмечает, что, по традиции, женщины, которые выходят замуж за членов императорской семьи автоматически становятся ее частью. В то же время девушки, которые связывают себя узами брака с простолюдином, как Аяко, должны отказаться от титула.
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Церемония бракосочетания принцессы Аяко и ее избранника Кэя Мориты прошла в храме Мэйдзи в Токио в понедельник, сообщает газета "Майнити". "Прическа невесты была...
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