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Туристам запретили кормить и фотографировать панд в Китае
В провинции Сычуань власти запретили в заповедниках приближаться к пандам,
Местное управление лесного хозяйства запретило посетителям заповедных мест фотографировать и кормить панд за деньги. Это ответ на призыв защитников панд в Китае. Они были против любой коммерческой деятельности с участием животных.
Многие интернет-пользователи ранее сообщали, что в центре разведения больших панд в Сычуань с посетителей за фото брали 1000 юаней (около 9 500 российских рублей). Дискуссия разгорелась после того, как в сеть попали снимки туристов с животными. Однако позднее эту информацию в заповеднике опровергли - по их словам, доступ к пандам имеют только ветеринары и работники центра.
Запрет управление ввело для предотвращения вымирания этого вида. Уже были случаи гибели животных от неизвестных инфекций после общения с людьми.
Ранее называлась другая потенциальная причина сокращения популяции больших панд - глобальное потепление.
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В провинции Сычуань власти запретили в заповедниках приближаться к пандам, сообщает "Моя планета" со ссылкой на Globaltimes.cn.
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