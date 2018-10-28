Китайские ученые создали робота из жидкого металла

Группа ученых из КНР и Австралии спроектировала робота на основе жидкого металла, вдохновившись фильмом "Терминатор-2: Судный день". Они надеются, что разработку можно будет использовать на благо человечества, сообщает naked-science.ru.





В недавнем интервью профессор робототехники из Университета Сучжоу Ли Сянпенг рассказал о своей новой разработке.

"Нас вдохновил Т-1000 из "Терминатора 2: Судный день", - сказал Сянпенг в интервью изданию South China Morning Post.

К счастью, на создание жидкометаллического робота ученого побудил не инстинкт убийцы-робота из фильма. Напротив, его заинтересовала его способность менять форму. Несмотря на то что его робот пока еще сильно уступает в своих способностях тому, которого миру показал Джеймс Кэмерон, это первый шаг к созданию продвинутых машин.

Сянпенг и другие исследователи из Китая и Австралии подробно описали технологию в статье для Advanced Materials.

Робот состоит всего из трех частей: пластикового колеса, маленькой литиевой батарейки и капель сплава жидкого металла на основе галлия. Напряжение батарейки изменяется центром тяжести жидкого металла, что способствует перетеканию робота в одну сторону или другую.

Исследователи уверены, что их разработка послужит вдохновением для других устройств - подобно тому, как фильм в свое время побудил их к созданию этого маленького робота.

"Мы надеемся и дальше развивать мягких роботов с использованием жидкого металла. Их можно будет задействовать в специальных миссиях вроде поиска и спасения жертв землетрясений, так как роботы могут изменять форму, чтобы проникать под двери или пролезать через пространства, в которые не может поместиться человек", - уверен исследователь Тан Шиян.