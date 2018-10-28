ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Можно ли мясо в рационе полностью заменить другими продуктами?

29.10.2018 09:27 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Как отказаться от мяса без негативных последствий для здоровья? А главное, стоит ли это делать? На вопросы портала interfax.by ответила главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Беларуси Марина Попова.

Можно ли мясо в рационе полностью заменить другими продуктами?

– Человеческий организм ежедневно нуждается в белках животного и растительного происхождения, потому что белок – это главный строительный материал клеток. На долю животного белка должно приходиться 70%, на долю растительного – 30%.

Животный белок содержит все виды аминокислот, в том числе незаменимые – те, которые организм человека не вырабатывает самостоятельно, а получает с белковой пищей. Источники животного белка – это мясо, птица, рыба, яйца, творог и другие молочные продукты. Растительным белком богаты крупы, хлеб, овощи, бобовые, орехи.

Исключить мясо из рациона без вреда для здоровья можно при условии, что человек будет получать достаточное количество животного белка из других продуктов. А вот заменить животный белок растительным нельзя. Последние исследования американских и канадских ученых показали: отсутствие животного белка в питании приводит к нарушению функции почек, печени, заболеваниям скелета и мышц, уменьшению объема головного мозга.

Мясо лучше употреблять с овощами, поскольку они способствуют максимальному усвоению содержащихся в нем питательных веществ: белка, микроэлементов, витаминов. Выбирать следует нежирные сорта. Самый гипоаллергенный вид мяса – конина.

Свинину, говядину, дичь рекомендуется есть в первой половине дня, потому что они требуют активной работы органов пищеварения. Если же блюда из перечисленных видов мяса подают на ужин, то он должен окончиться минимум за 3 часа до сна. Цыпленок и индейка перевариваются быстрее, поэтому их можно есть в любое время, в том числе вечером.  

Беседовала Ирина Барейко

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отказаться от мяса без негативных последствий для здоровья? А главное, стоит ли это делать? На вопросы портала interfax.by ответила главный внештатный диетолог...
 
Новости дня
Новости разные
 
Около 190 человек погибли при крушении индонезийского Boeing
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Навiны Палесся
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика