Можно ли мясо в рационе полностью заменить другими продуктами?

Как отказаться от мяса без негативных последствий для здоровья? А главное, стоит ли это делать? На вопросы портала interfax.by ответила главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Беларуси Марина Попова.





– Человеческий организм ежедневно нуждается в белках животного и растительного происхождения, потому что белок – это главный строительный материал клеток. На долю животного белка должно приходиться 70%, на долю растительного – 30%.

Животный белок содержит все виды аминокислот, в том числе незаменимые – те, которые организм человека не вырабатывает самостоятельно, а получает с белковой пищей. Источники животного белка – это мясо, птица, рыба, яйца, творог и другие молочные продукты. Растительным белком богаты крупы, хлеб, овощи, бобовые, орехи.

Исключить мясо из рациона без вреда для здоровья можно при условии, что человек будет получать достаточное количество животного белка из других продуктов. А вот заменить животный белок растительным нельзя. Последние исследования американских и канадских ученых показали: отсутствие животного белка в питании приводит к нарушению функции почек, печени, заболеваниям скелета и мышц, уменьшению объема головного мозга.

Мясо лучше употреблять с овощами, поскольку они способствуют максимальному усвоению содержащихся в нем питательных веществ: белка, микроэлементов, витаминов. Выбирать следует нежирные сорта. Самый гипоаллергенный вид мяса – конина.

Свинину, говядину, дичь рекомендуется есть в первой половине дня, потому что они требуют активной работы органов пищеварения. Если же блюда из перечисленных видов мяса подают на ужин, то он должен окончиться минимум за 3 часа до сна. Цыпленок и индейка перевариваются быстрее, поэтому их можно есть в любое время, в том числе вечером.

Беседовала Ирина Барейко