ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Миротворцы ОДКБ в ходе учений на Урале отработают противодействие беспорядкам

29.10.2018 09:13 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Меры противодействия массовым беспорядкам отработают миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на совместных учениях "Нерушимое братство - 2018", которые пройдут 30 октября - 2 ноября в Свердловской области.

"В ходе маневров миротворцы отработают осуществление контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня и действиями населения в зоне ответственности, задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от атак международных террористических организаций. Во взаимодействии с полицией они отработают действия при выполнении задач по противодействию массовым беспорядкам", - говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), распространенном в субботу.

В маневрах задействуют воинские контингенты шести государств ОДКБ - Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям этих стран, информирует штаб ЦВО.

Общая численность участников маневров составит около 1,3 тыс. человек, будут задействованы 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

"Россию на учениях представят военнослужащие ЦВО в составе миротворческого батальона, подразделений разведки, авиации, военной полиции, материально-технического обеспечения, полевых подвижных пунктов управления", - говорится в сообщении.

Маневры пройдут на полигоне Свердловского учебного центра ЦВО. В них примут участие начальник ОШ ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меры противодействия массовым беспорядкам отработают миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на совместных учениях...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пассажирский "Боинг" упал в море после вылета из аэропорта Джакарты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Навiны Палесся
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика