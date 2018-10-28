Миротворцы ОДКБ в ходе учений на Урале отработают противодействие беспорядкам

Меры противодействия массовым беспорядкам отработают миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на совместных учениях "Нерушимое братство - 2018", которые пройдут 30 октября - 2 ноября в Свердловской области.

"В ходе маневров миротворцы отработают осуществление контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня и действиями населения в зоне ответственности, задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от атак международных террористических организаций. Во взаимодействии с полицией они отработают действия при выполнении задач по противодействию массовым беспорядкам", - говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), распространенном в субботу.

В маневрах задействуют воинские контингенты шести государств ОДКБ - Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям этих стран, информирует штаб ЦВО.

Общая численность участников маневров составит около 1,3 тыс. человек, будут задействованы 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

"Россию на учениях представят военнослужащие ЦВО в составе миротворческого батальона, подразделений разведки, авиации, военной полиции, материально-технического обеспечения, полевых подвижных пунктов управления", - говорится в сообщении.

Маневры пройдут на полигоне Свердловского учебного центра ЦВО. В них примут участие начальник ОШ ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский.