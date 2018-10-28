Что в Минске напоминает о еврейском гетто, истребленном гитлеровцами



Мемориал на месте, где во время войны хоронили погибших в гетто

"Она провисела три дня"

Знаки на карте

Некоторые минские улицы до сих пор носят обозначенные на схеме названия. BELARUSIAN GREAT PATRIOTIC WAR MUSEUM

Истории спасения

Точечная память

Фрида Рейзман у мемориала "Яма", на месте которого были убиты около 5 тысяч человек

Кинотеатр "Беларусь", на месте которого стояли виселицы