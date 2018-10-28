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Россия разместила комплексы РЭБ "Самарканд" в Беларуси?

29.10.2018 09:31 — Разное | UDF  
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Министерство обороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в Беларуси.

Это следует из материалов портала госзакупок, сообщает "Ведомости". Ведомство объявило тендер на закупку услуг по доработке, монтажу и подключению составных частей комплексов к системе передачи данных Минобороны.

Согласно документации тендера, Минобороны развернуло 16 комплексов «Самарканд» в 13 военных частях в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области и в Беларуси. Комплексы дислоцированы на объектах Военно-морского флота.

Работы по монтажу комплексов «Самарканд» должны завершиться до 10 ноября следующего года, говорится в извещении о проведении закрытого аукциона. Начальная цена контракта составляет 61 млн руб., источник финансирования — федеральный бюджет. Аукцион назначен на 16 ноября.

Ведущим предприятием по производству средств радиоэлектронной борьбы в России является концерн «Радиоэлектронные технологии», сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, его доля на рынке составляет 60%. Также средства радиоэлектронной борьбы производят концерн «Созвездие», Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А. И. Берга, Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы и Специальный технологический центр.

Напомним, в Беларуси находится лишь один объект, подчиненных ВМФ России. Это 43-й узел связи ВМФ России «Вилейка» (радиостанция «Антей», RJH69) — узел связи, обеспечивающий связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу[1] и работает в интересах других видов Вооруженных Сил и родов войск: РВСН, ВВС, Космических войск и т. д., передавая в эфир сигналы эталонного времени в рамках проекта «Бета». Расположен в в 10 км к западу от города Вилейка в Минской области.

Узел связи введён в строй 22 января 1964 года. Общая площадь 650 га. На объекте служат 350 офицеров и мичманов ВМФ России, а также вольнонаёмные граждане Беларуси.

 
 
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Министерство обороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в Беларуси.
 
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