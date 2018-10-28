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Белстат назвал самые популярные иномарки в Беларуси
Об этом говорится в новом статистическом обзоре Белстата.
В нем также сказано, что количество грузовых автомобилей в организациях и в личной собственности граждан Беларуси на 1 января текущего года составило 406,2 тыс. штук и по сравнению с 1 января 2013 г. увеличилось на 3,1 тыс. штук.
Кроме того, Белстат опубликовал список самых популярных белорусских легковушек. Лидером по популярности среди белорусских автомобилистов является Volkswagen! На 1 января 2018 года в собственности наших соотечественников насчитывалось 405 878 машин этой марки. На второй позиции списка Opel с результатом 224 743 зарегистрированных машин. На третьей - Audi (196 138 машин.
В первую пятерку также вошли Ford и Renault. Этих машин в нашей стране насчитывается соответственно 188 230 и 180 743 зарегистрированных автомобиля.
Также в Топ-10 самых популярных в Беларуси машин входят Peugeot, Mercedes-Benz, Citroen, BMW и Nissan.
Белорусско-китайскую машину Geely имеют 2,6 тысяч автовладельцев.
Самым обеспеченным по личным авто регионом в Беларуси является Гродненская область - здесь на 1000 человек населения приходится 355 автомобилей. Далее следуют Минская и Брестская области - 332 и 325 автомобилей соответственно, Минск - 320, Витебская область - 304. Меньше всего автомобилей на 1 тысячу человек на Могилевщине и Гомельщине - 286 и 271 легковых машин соответственно.
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По сравнению с 1 января 2017 года количество авто в Беларуси увеличилось на 21,3 тыс. штук.
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